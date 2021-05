Le migliori canzoni di Kylie Minogue: da Can’t Get You of My Head a All Lovers, i brani più belli della carriera musicale dell’artista australiana.

Nessuno poteva comprenderlo all’inizio. Non i dirigenti delle major che hanno rifiutato la registrazione di I Should Be So Lucky di Kylie Minogue, costringendo Pete Waterman a formare PWL per pubbblicarla. Certamente non i critici, che l’hanno liquidata come poco più che una semplice novità. Nemmeno forse il pubblico di compratori di dischi che, alla fine del 1988, aveva incoronato Kylie Minogue come artista più venduta nel Regno Unito. La cantante, però, mise a tacere i dubbiosi che la liquidarono, costruendo lentamente una carriera che l’ha portata a vendere più di 10 milioni di singoli nella sola Gran Bretagna e pubblicare 15 album in studio. Più di 30 anni dopo può ancora vantare un album alla posizione numero 1 (il sublime Disco del 2020) e fare il tutto esaurito nelle arene. In parte tesoro nazionale (adottato dal Regno Unito così calorosamente come dalla sua nativa Australia), la Principessa del Pop è un fenomeno che ha imparato l’arte della reinvenzione, che le ha permesso di realizzare un catalogo ricco di tesori pop.

Kylie Minogue

Cant’ Get You of My Head – 2001

Poche canzoni sono riconoscibili come Can’t Get You Out Of My Head, le cui parole si sono intrecciate inevitabilmente con il video musicale abbinato alla canzone. Un brano che ha superato cinque milioni di vendite fino ad oggi. Composto dagli hitmakers, Cathy Dennis e Rob Davis, il brano fu registrato da Kylie che ne riconobbe il potenziale e lo inserì nel suo album Fever.

Il video di Can’t Get You of My Head:

Scalò le classifiche di tutto il mondo e in America raggiunse il picco nella Top 10. Normalmente venerata come una delle migliori canzoni di tutti i tempi (ha persino indotto i The Flaming Lips a realizzare una cover), è la traccia di Kylie che molto probabilmente sarà ricordata per sempre e il video (diretto da Dawn Shadforth e coreografato da Michael Rooney) è un capolavoro di styling.

Spinning Around – 2000

Dopo gli anni relativamente selvaggi della fine degli anni ’90, Kylie ha dato il via al nuovo secolo con uno spettacolare ritorno alle sue radici pop e un nuovo contratto discografico. Spinning Around era dance e pop e fondeva i suoni della produzione contemporanea con quelli tradizionali della disco, andando a creare il modello su cui si basarono le migliori canzoni di Kylie Minogue dei primi anni 2000.

Il video di Spinning Around:

Creato originariamente per Paula Abdul (che si è assicurata un credit per la scrittura), ma mai registrato da lei, Spinning Around è diventato famoso quasi tanto per gli hotpants dorati che Kylie indossava nel video quanto per il successo ottenuto nelle classifiche. Lo stilista di lunga data di Kylie – William Baker – ha spiegato il pensiero dietro tale outfitù: “Il sesso vende e la sua migliore risorsa è il c**o”.

In your eyes – 2002

Nel 2002, Kylie aveva il mondo ai suoi piedi. Si era appena goduta il più grande successo della sua carriera e l’album Fever era vendutissimo. Anche l’America, che era rimasta in gran parte insensibile al suo fascino, era dalla sua parte. In Your Eyes è stato il secondo singolo di Fever che l’ha vista riunirsi con il team di produzione di Biffco (alias Richard Stannard, Julian Gallagher e Ash Howes, freschi del loro successo con le Spice Girls).

Il video di In your eyes:

Questo brano Europop non poteva eguagliare le vette del suo predecessore, Can’t Get You Out Of My Head, ma è stato un enorme successo globale, molto apprezzato anche nei club e rimane una delle migliori canzoni di Kylie Minogue dell’epoca.

Better the Devil You Know

Nei suoi primi due album, la cantante aveva registrato musica pop-dance che, pur lavorando bene nei locali notturni gay e di periferia, l’aveva risolutamente giocata sul sicuro. Better The Devil You Know è stato un enorme balzo in avanti, gettando al vento la cautela: enormi lastre di sintetizzatori urgenti che martellano su un ritmo frenetico di danza e un video che era conosciuto e assicurato senza davvero spingere troppo oltre. Nel famoso nightclub G-A-Y di Londra, questo pezzo del 1990 viene ancora riprodotto ogni sabato sera alle 12:30, una testimonianza del fascino che esercita tra i suoi fan più fedeli e adoranti. Il video di Better the Devil You Know:

All the lovers – 2010

Stuart Price ideò il capolavoro di Madonna, Confessions On A Dance Floor del 2005 ed è stato successivamente scelto come produttore esecutivo di Kylie per la sua undicesimo album in studio, Aphrodite. Uno dei più grandi successi di Kylie Minogue del 21 ° secolo, questo brano euforico – intitolato All the Lovers – è stato registrato nelle ultime sessioni dell’album ed è stato scritto dal duo electro-pop Kish Mauve. Il video di All the Lovers:

La sua melodia synth-disco avevano un’atmosfera estiva ventilata e, con un singolo di giugno necessario per l’uscita dell’album, divenne la traccia di apertura della promozione di Aphrodite. Il video fu girato a Los Angeles da Joseph Kahn, ha consolidato l’immagini di Kylie come paladina della comunità LGBTQ quando si è rifiutata di modificare nuovamente la clip per alcuni mercati che volevano censurare un bacio tra persone dello stesso sesso.