Le migliori canzoni di Little Tony, da Cuore Matto a Profumo di Mare

Per ricordare uno dei più famosi e apprezzati cantanti italiani degli anni Sessanta, andiamo alla scoperta delle migliori canzoni di Little Tony.

Mostro sacro della musica italiana, Little Tony è un artista di quelli che non se ne andrà mai, e che resterà vivo per sempre dentro le sue più belle canzoni. Nato a Tivoli il 9 febbraio del 1941, il cantante arrivò al successo nei primi anni Sessanta, e la consacrazione arrivò nel 1961, quando si classificò secondo a Sanremo. Dopo una carriera ricca di soddisfazioni e successi, Little Tony è morto il 27 maggio del 2013 a Roma. E quale modo migliore per ricordarlo se non con alcuni dei suoi più grandi successi?

Little Tony: le canzoni più famose del cantante

Insomma, che cosa aspettiamo? Siete a pronti a ripercorrere la carriera di Little Tony attraverso alcuni dei suoi più grandi successi? Cominciamo!

Little Tony

Cuore Matto

Non si può cominciare se non con la hit per eccellenza di Little Tony: Cuore Matto. Il brano, che risale al 1967, è sicuramente fra le canzoni italiane più conosciute in assoluto. Composto da Armando Ambrosino e Totò Savio, è anche stato il brano che ha ottenuto il maggior successo di vendite fra tutti quelli dei cantanti che hanno partecipato a Sanremo 1967. Ecco il video:

24 mila baci

Per questo pezzo dobbiamo fare un salto indietro fino al 1961. È l’anno della collaborazione fra Little Tony e Adriano Celentano, che si presentano a Sanremo con un pezzo destinato a diventare un successo: 24 mila baci. Arrivata seconda al Festival, la canzone è accreditata al molleggiato, ma fu pubblicata anche dall’Elvis italiano nel 1962. Ecco un video dell’audio:

Riderà

Se si pensa a Little Tony, Riderà è di certo uno dei primi brani che ci viene subito in mente. La canzone fu portata al Cantagiro un anno prima di Cuore Matto, e anche questa sarà un successo ineguagliabile. Non tutti sanno, però, che il pezzo fu scritto da Ralph Bernet e Danyel Gérard per l’artista francese Hervé Vilard, e che fu tradotta in italiano da Mogol. Andiamo ad ascoltarla:

Profumo di Mare

Arriviamo agli anni Ottanta: il pezzo che abbiamo scelto è Profumo di mare, altra hit del cantante e che diventò la sigla di Love Boat. Mare profumo di mare, con l’amore io voglio giocare… insomma, se anche voi avete già cominciato a canticchiarla, ecco la canzone completa:

La spada nel cuore

Per concludere, abbiamo deciso di prendere un brano che Patty Pravo cantò a Sanremo 1970 con Tony: La spada nel cuore. Una canzone meravigliosa, che quell’anno arrivò solo quinta, ma si aggiudicò il premio della critica. Ecco la canzone: