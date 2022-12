le anticipazioni della dodicesima puntata del 4 dicembre

Amici 22, anticipazioni dodicesima puntata: gli ospiti e cosa dovrebbe succedere nell’appuntamento del 4 dicembre.

Prosegue l’avventura di Amici di Maria De Filippi. I ragazzi della classe 2022/23 sono già amatissimi dal pubblico e stanno iniziando a lanciare i loro inediti, tra mille discussioni. Nella giornata di giovedì 1° dicembre è stata registrata la dodicesima puntata del pomeridiano, che andrà in onda domenica 4 dicembre su Canale 5 alle ore 14. Una puntata ricca di emozioni e sorprese, con ospiti importantissimi e alcuni colpi di scena clamorosi. Si è arrivati infatti alla resa dei conti per quanto riguarda il caos che ha travolto i ragazzi, colpevoli di troppo disordine nella casetta. Ma intanto due cantanti hanno ricevuto anche un premio straordinario. Scopriamo insieme tutto ciò che potrebbe accadere, secondo quanto riferito dalla pagina fan AmiciNews.

Le anticipazioni della dodicesima puntata di Amici 22

A tenere banco per gran parte della puntata è stata ancora la questione relativa alle mancate pulizie nella casetta. Dopo un’esibizione di Arisa, accompagnata stavolta da Maddalena, è arrivato infatti il motivo della resa dei conti. Lorella Cuccarini, Raimondo Todaro e Rudy Zerbi hanno voluto togliere la maglia a Niveo e NDG, salvo poi restituirgliela durante la puntata, dopo avergli fatto promettere di fare due turni di pulizie straordinarie la mattina presto.

Come se non bastasse, quattro ragazzi si sono però anche presi un rimprovero per essere usciti durante le prove generali. In particolare, i colpevoli sono stati Wax, Piccolo G, Tommy Dali e lo stesso NDG, che si è ritrovato così nuovamente senza maglia per decisione di Lorella, mentre Rudy ha scelto di mandare in sfida i suoi allievi.

Particolarmente severo l’ex discografico, che ha imposto ai ragazzi di presentare la prossima settimana o il loro nuovo inedito o il brano sul beat che gli ha regalato Dardust la scorsa puntata. Per ora nessuno è stato eliminato, ma la sensazione è che la prossima settimana potrebbe risultare decisiva per il destino di qualcuno.

Cosa succede nella dodicesima puntata: gli ospiti

Non di sole punizioni si può però vivere. Nel corso della puntata i ragazzi hanno anche gareggiato per conquistare un premio straordinario: un posto nel cast del concerto di Capodanno di Canale 5. I vincitori sono stati Cricca e Angelina per il canto, Rita per il ballo. La conquista della prova RTL di Niveo ha invece regalato al giovane cantante la chance di esibirsi, sempre a Capodanno, all’Arena di Verona, per l’evento speciale di RTL 102.5.

Capitolo ospiti d’onore. Questa settimana a prendersi la scena è stata la più amata delle vincitrici di Amici, Emma Marrone, che ha presentato il suo nuovo singolo, nonché il docufilm, Sbagliata, ascendente leone. Oltre alla Brown, c’è stato spazio anche per Il Volo, che ha portato lo spirito natalizio con la canzone Happy Xmas, e ha giudicato la prova di canto.