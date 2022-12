Rolling Stones, GRRR Live!: uscita e tracklist

Rolling Stones, GRRR Live!: la data di uscita e i dettagli sul nuovo album dal vivo della band di Mick Jagger e Keith Richards.

Splendida notizia per i Rolling Stones. Proprio a pochi giorni dal Natale, la leggendaria band americana ha voluto fare un grande regalo a tutti i propri fan. Tra poche settimane arriverà un loro nuovo album. Non è una vera sorpresa. Da tempo si vociferava di una nuova uscita in arrivo. Pochi però avevano capito di cosa si potesse trattare. Non sarà un nuovo album in studio, bensì una raccolta di brani dal vivo. Uno straordinario greatest hits live con tutte le loro più famose e amate canzoni. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

I Rolling Stones annunciano GRRR Live!

S’intitola GRRR Live! il nuovo disco dal vivo della formazione britannica e sarà disponibile a breve in diversi formati: triplo LP nero, triplo LP rosso, doppio CD, DVD + 2CD, Blu-Ray + 2CD, oltre che in versione digitale su tutte le principali piattaforme.

The Rolling Stones

Reduci da una serie di trenta spettacoli dal vivo tra Nord America ed Europa per celebrare i sessant’anni di una straordinaria carriera, gli Stones hanno pensato di pubblicare un album live che testimonia un concerto di qualche anno fa, ma rimasto nella loro memoria come uno dei più spettacolari in assoluto. Si tratta di un live registrato nel dicembre 2012 al Prudential Center del New Jersey, con ospiti d’onore del calibro dei Black Keys, Gary Clark Jr., John Mayer, Lady Gaga, Mick Taylor e Brue Springsteen.

Leggi anche -> Gli Stones in alcune canzoni immortali

La tracklist di GRRR Live!

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, l’album sarà una sorta di vero e proprio greatest hits live per la band britannica. Queste tutte le canzoni presenti nella tracklist:

1 – Get Off of My Cloud

2 – The Last Time

3 – It’s Only Rock ‘n’ Roll (But I Like It)

4 – Paint It Black

5 – Gimme Shelter feat. Lady Gaga

6 – Wild Horses

7 – Going Down feat. John Mayer e Gary Clark Jr

8 – Dead Flowers

9 – Who Do You Love? feat. The Black Keys

10 – Doom and Gloom

11 – One More Shot

12 – Miss You

13 – Honky Tonk Women

14 – Band Introductions

15 – Before They Make Me Run

16 – Happy

17 – Midnight Rambler feat. Mick Taylor

18 – Start Me Up

19 – Tumbling Dice feat. Bruce Springsteen

20 – Brown Sugar

21 – Sympathy for the Devil

22 – You Can’t Always Get What You Want

23 – Jumpin’ Jack Flash

24 – (I Can’t Get No) Satisfaction