La sua faccia è irresistibile Impossibile non sorridere quando la vedi

Le immagini di una cagnolina hanno fatto sorridere tutto il mondo del web: il musetto della cucciola è irresistibile.

Ormai non è un concetto nuovo: gli animali domestici hanno il potere quasi unico di rallegrare le giornate degli esseri umani, facendoli sentire meglio anche nei momenti difficili. Un filmato del proprio amico a quattro zampe o un video che ha per protagonisti cani e gatti postato sui social network può essere in grado di strappare un sorriso e donare gioia a chi lo guarda. Sarà per questo che le immagini di una dolcissima cucciola dal manto bianco e con una macchia nera sotto al nasino e sopra alla bocca hanno conquistato il mondo del web. Il musetto della cagnolina è davvero irresistibile e ha fatto sorridere milioni di persone.

Le foto della cagnetta sono state condivise sulla pagina Instagram di un sito di notizie statunitense, a b c7 Ny (all’account social @a b c 7 n y).

Soprannominata “il cucciolo con i baffi“, la cagnolina è diventata nota sui social network sin dai primi momenti in cui sono state diffuse le sue foto. La cagnetta ha infatti una particolarità che ha emozionato milioni di persone: una macchia nera sotto al nasino che sembra il disegno di un paio di scherzosi baffi alla Salvator Dalì. Dalì, pittore spagnolo del Novecento, è famoso per le immagini suggestive e bizzarre delle sue opere surrealiste e dadaiste ma anche per la sua personalità e per i suoi distintivi baffi a punta. Ribattezzata Salvator Dolly in onore del grande artista catalano, la cucciola ha attirato l’attenzione degli utenti del web per il suo aspetto.

Salvador Dolly è stata abbandonata appena nata insieme ai suoi fratellini. Salvata dai volontari del Dallas Animal Services, è stata trasferita alla Hearts & Bones Rescue di New York City, organizzazione senza scopo di lucro che si adopera per salvare gli animali in difficoltà. Per via della sua caratteristica macchia che è stata paragonata un paio di baffi, la cagnolina è diventata presto virale sui social media.

Dolly è diventata la testimonial di una campagna per promuovere l’adozione dei cani che vivono nei rifugi e nei canili. Il video condiviso su Instagram del momento in cui la cucciola lascia il Dallas Animal Service per raggiungere la struttura Hearts & Bones Rescue di New York City mostra tutti i volontari del centro texano mentre indossano dei finti baffi arricciati, simili a quelli che sembra avere la piccola Salvador Dolly.

Una famiglia di Provincetown, una piccola cittadina del Massachussets, si è innamorata della cagnolina e ha deciso di adottarla. Adesso la quattro zampe vive con i suoi umani e con il cagnolino di nome Perry. Salvador Dolly è diventata una vera celebrità statunitense, protagonista di articoli su riviste e apparizioni in programmi televisivi. Ancora oggi la cagnetta è una testimonial di eccezione nella campagna per l’adozione, ricordando a milioni di persone quanto possano essere dolci e speciali gli animali. (di Elisabetta Guglielmi)