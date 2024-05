Lasciato solo abbracciava disperatamente la volontaria: il lieto fine

Questo cagnolino temeva di essere lasciato solo dopo aver perso tutto ma mentre abbracciava la volontaria ha compreso che poteva esserci finalmente qualcuno in grado di aiutarlo.

Qualcosa di spaventoso aveva stravolto la vita di questo cagnolino. Il quattro zampe è stato il protagonista di un toccante filmato condiviso nel mese di maggio dal profilo Instagram ufficiale della “NAPA”. Le immagini non avrebbero potuto fare a meno di rivelare agli utenti una disperata condizione di timore e sofferenza nell’animo del piccolo fido causata, poche ore prima, dalla disastrosa alluvione abbattutasi, nei giorni scorsi, su molte città del Brasile.

Il cane Chorao abbracciava la volontaria per non essere lasciato solo

Il piccolo cane – di nome Chorao – si era ritrovato improvvisamente da solo. Quando i volontari della “NAPA” (O Núcleo de Atenção aos Pequenos Animais) lo hanno localizzato hanno fatto tutto il possibile per trarlo in salvo e rassicurarlo. Ma il cagnolino continuava a tremare. Non riuscendo a individuare il suo papà umano tra i soccorritori sentiva di aver perso tutto.

Le immagini del cagnolino spaventato dalle conseguenze dell’alluvione, mentre abbracciava la volontaria dall’impermeabile giallo a pochi minuti di distanza dal suo salvataggio, sono presto divenute virali in rete scatenando – assieme a molti altri contenuti che hanno documentato le condizioni degli animali sfollati durante lo stato di emergenza in Brasile – molteplici reazioni da parte degli utenti.

Quel che però avrebbero reso ancor più popolare la notizia oltreceano del cagnolino sarebbe stato proprio l’inatteso il lieto fine di quest’ultima. Il video di Chorao infatti, condiviso in rete poco dopo il suo ritrovamento, ha successivamente permesso al piccolo di ritrovare non solo un approdo sicuro, ma anche il suo umano di riferimento. L’uomo, spaventato anche lui dalle conseguenze dell’alluvione, temeva anch’esso di aver perduto per sempre il suo amico a quattro zampe.

Stavolta, quindi, la paura del cagnolino non era dettata da un volontario abbandono legalmente punito dalla legge da parte della sua famiglia di umani, quanto dalle terribili conseguenze dell’alluvione che aveva colpito la sua casa nei giorni scorsi.

Il ringraziamento del piccolo cane dopo l’alluvione: un emozionante lieto fine

Nelle immagini successivamente, condivise sempre dall’associazione impegnata per garantire la protezione degli animali in Brasile, si intravede il piccolo cane Chorao leggermente rassicurato dalla presenza della volontaria in impermeabile giallo.

Per il piccolo Chorao è finalmente giunto il momento di rasserenarsi di fronte a questo emozionante lieto fine e, nel frattempo, tutti coloro che hanno assistito al suo salvataggio e hanno ricevuto la notizia del suo riconogiungimento con la sua famiglia, non possono fare a meno di ringraziare il personale del pronto intervento per non averlo lasciato solo.