la ricetta dell’antipasto monoporzione raffinato e cremoso

ingredienti Olio extravergine di oliva

Il flan di asparagi è un antipasto primaverile elegante e raffinato, ideale da portare in tavola in apertura di una cena con ospiti o per un’occasione speciale, come il pranzo pasquale o un party di compleanno.

Per prepararlo, ti basterà stufare i gambi degli asparagi ridotti a tocchetti in una padella antiaderente con un soffritto di cipollotto, un pizzico di sale e una macinata di pepe, frullarli poi per bene nel boccale di un mixer e amalgamare quindi la purea ottenuta in una ciotola con la panna liquida, il pecorino grattugiato e gli albumi, precedentemente schiumati con le fruste elettriche. Una volta versato il composto negli stampini individuali ben imburrati, non ti rimarrà che sistemare quest’ultimi all’interno di una teglia in cui avrai versato due dita di acqua e cuocere poi tutto dolcemente a bagnomaria fino a quando non si sarà formata un crosticina dorata in superficie.

Il risultato saranno dei tortini monoporzione cremosi e saporiti, da sformare sui piattini individuali e guarnire poi con le punte degli asparagi, divise a metà e scottate in un tegame a parte con un giro d’olio extravergine di oliva.

Se desideri puoi ultimare la preparazione con una fonduta di parmigiano o una besciamella allo zafferano mentre, se gli asparagi freschi non sono più di stagione, puoi sostituirli tranquillamente con quelli surgelati o con altro ortaggio del periodo, come zucca, melanzane, topinambur e così via.

Scopri come preparare il flan di asparagi seguendo passo passo procedimento e consigli. Se ti è piaciuta questa ricetta, prova anche il flan di spinaci e asiago e il flan di parmigiano.

Come preparare il flan di asparagi





Monda gli asparagi: pela leggermente i gambi con l’aiuto di un pelapatate ed elimina la parte radicale più dura e fibrosa.





Riduci i gambi a rondelle e lascia integre le punte.





Dividi a metà le punte degli asparagi nel senso della lunghezza .





Lasciale rosolare in un tegame antiaderente con un cucchiaio di olio extravergine di oliva .





Quando saranno tenere ma ancora croccanti, leva le punte degli ortaggi dal fuoco, sistemale in una ciotolina e tieni da parte.





Affetta finemente il cipollotto .





Lascialo appassire in padella con l’olio extravergine di oliva rimanente .





Aggiungi gli asparagi a tocchetti , versa un mestolo di acqua bollente e aggiusta di sale e di pepe.





Fai cuocere dolcemente fino a quando gli ortaggi non saranno morbidi , quindi spegni la fiamma e lascia intiepidire.





Trasferisci i gambi degli asparagi ormai tiepidi nel boccale di un mixer .





Frulla bene il tutto e sistema la purea cremosa ottenuta in una ciotola .





Versa la panna fresca .





Unisci il pecorino grattugiato e amalgama con cura.





Termina con gli albumi schiumati con le fruste elettriche e incorporali delicatamente con una spatola.





Distribuisci il composto preparato all’interno dei pirottini in alluminio ben imburrati .





Sistema i flan in una teglia e versa l’acqua fino a metà altezza degli stampini .





Metti in forno ventilato a 160 °C e lascia cuocere per circa 35 minuti. In alternativa puoi metterli in forno statico a 180 °C per 45 minuti .





Trascorso il tempo di cottura, sforna i flan di asparagi , prelevali dalla teglia e lasciali riposare per qualche istante.





Passa delicatamente lungo i bordi un coltello a lama liscia , così da sformarli più agevolmente.





Capovolgi i tortini sui piattini individuali e guarniscili con le punte degli asparagi tenute da parte .





Porta in tavola il flan di asparagi e servi.

Conservazione

Simile al soufflé, il flan ha il vantaggio di poter essere preparato in anticipo, poiché non si sgonfierà una volta sfornato. In ogni caso, per un tortino alto e soffice che non collassi in forno, il nostro suggerimento è quello di montare gli albumi a neve non troppo ferma e di non aprire mai il portello durante la cottura.

Per una resa più ricca e saporita puoi incorporare all’impasto cubetti di prosciutto cotto o di mortadella, oppure puoi rendere più fragrante la preparazione con una puntina di curcuma o di curry in polvere.

Il flan di asparagi sarà squisito se consumato entro poche ore dalla sua preparazione ma, se dovesse avanzare, puoi conservarlo in frigo, coperto con pellicola trasparente, per 2 giorni massimo. In alternativa, puoi trasferirlo in freezer e scongelarlo poi al momento del bisogno scaldandolo a bagnomaria: si manterrà fino a 3 settimane.