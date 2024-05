una stella marina fossile di 155 milioni di anni in fase di clonazione

Una scavo effettuato in Germania da parte di alcuni scienziati del Museo nazionale di Storia Naturale del Lussemburgo ha appena riportato alla luce un particolare esemplare di stella marina, risalente al Giurassico, che si è conservato fra i sedimenti in un momento particolare della sua vita.

Questo echinoderma è infatti morto mentre stava compiendo la sua frammentazione clonale, una tipologia di riproduzione che consente a questi animali di dar vita a due nuovi individui, senza la coniugazione di gameti (queste creature hanno tra l’altro uno strano rapporto con l’ormone dell’amore).

I due esemplari sarebbero stati perfettamente identici sia dal punto di vista morfologico che genetico, ma sfortunatamente per loro l’esemplare originale morì prima di completare quest’operazione.

Questo ritrovamento è considerato molto importante dai paleontologi, poiché dimostra che la frammentazione clonale degli Asteroidei risale almeno al Giurassico, come sottolineato da uno degli autori della scoperta, il professore Ben Thuy.

“Il fossile mostra che questa tipologia di riproduzione risale almeno al tardo Giurassico ed è ancora più entusiasmante notare che la frammentazione clonale è stata collegata fin dall’inizio a una simmetria corporea sestuplice e a uno stile di vita epizoico, suggerendo che queste caratteristiche si sono evolute insieme”.

Lo stile di vita epizoico spinge gli animali a vivere attaccati al corpo di un altro organismo, senza divenirne direttamente un parassita.

La notizia di questa scoperta è stata pubblicata all’interno della rivista Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences e sta ottenendo una certa rilevanza internazionale, visto che questo ritrovamento è il primo al mondo che presenta una stella marina fossile in fase di clonazione.

La specie di questa nuova stella marina è stata classificata come Ophiactis hex, in onore della scuola di magia “Unseen University” inventata da Terry Pratchett per la sua serie fantasy “Discworld”.

Recentemente gli scienziati hanno anche scoperto che queste creature dispongono di una vera e propria testa, anche se dalla morfologia molto particolare.