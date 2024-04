la ricetta del piatto sushi facile da preparare a casa

I cestini di salmone sono un antipasto originale e sfizioso per sorprendere i tuoi ospiti, un piatto che si ispira al sushi da preparare a casa in pochi passaggi. Per realizzarli abbiamo utilizzato i fogli di alga nori come base che accoglierà il riso sushi cotto e i cubetti di salmone mescolati con salsa di soia, olio di oliva, aceto di riso, miele, zenzero, aglio, scalogno e semi di sesamo. Dopo la cottura in forno per 15 minuti, i cestini di salmone saranno conditi con una salsa a base di miele, salsa di soia, salsa srisacha e zenzero. In poco tempo realizzerai un piatto sushi gustoso e sorprendente che conquisterà tutti. Ecco i passaggi per realizzarli.

ingredienti Per la salsa Zenzero fresco grattugiato

Come preparare i cestini di salmone

Taglia il salmone a cubetti.

Poi mescola con l’olio d’oliva, la salsa di soia, l’aceto di riso, il miele, lo zenzero, l’aglio, i semi di sesamo e lo scalogno.

Metti un foglio di alga nori nello stampo per i muffin, poi aggiungi il riso e il salmone. Riempi tutti gli stampi.

Cuoci in forno statico a 190 °C per 15 minuti.

In una ciotolina mescola il miele con la salsa di soia, i semi di sesamo, lo zenzero e la sriracha per preparare la salsa.

Versala sui cestini di salmone prima di servirli.