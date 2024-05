la ricetta del secondo piatto veloce e gustoso

ingredienti Olio extravergine di oliva

La frittata con pancetta è un secondo semplice e saporito, perfetto per una cena veloce in famiglia. Si realizza con uova, pancetta a listerelle, formaggio a dadini, parmigiano grattugiato, erba cipollina e cipolla tritata, per un piatto sostanzioso e filante al cuore, che conquisterà all’istante grandi e piccini.

Si tratta di una ricetta economica e alla portata di tutti: ti basterà rosolare la pancetta in un tegame fino a renderla croccante, poi aggiungere il composto di uova, precedentemente miscelate agli altri ingredienti: la cottura in padella, senza aggiunta di olio o altri grassi, permette di ottenere una frittatina gonfia, soffice e gustosa.

Ottima sia ben calda sia tiepida, può anche essere preparata in anticipo e scaldata solo qualche minuto prima del servizio; tagliata a cubetti, può essere proposta anche come sfiziosissimo finger food per un aperitivo. Per un pranzo espresso ma corroborante, puoi accompagnarla con un contorno stagionale a piacere, come carciofi in padella, funghi trifolati o spinaci al burro, insieme a qualche fettina di fragrante pane casereccio a completare il tutto.

Noi abbiamo preferito utilizzare delle fettine di pancetta tesa, ma puoi optare per la versione a cubetti (dolce o affumicata) oppure per il bacon; per una variante vegetariana, sarà sufficiente ometterla. Per quanto riguarda il formaggio, puoi utilizzare mozzarella e provola, purché lasciate scolare dal loro siero per almeno una mezz’oretta; in alternativa, andranno benissimo fontina, asiago, caciocavallo e scamorza affumicata.

Scopri come preparare la frittata con pancetta seguendo passo passo procedimento e consigli. Se ti è piaciuta questa ricetta, prova anche la frittata con prosciutto e formaggio, la frittata con salsiccia e la frittata soffiata.

Come preparare la frittata con pancetta





Raccogli le uova, il sale, il parmigiano, il pepe e l’erba cipollina in una ciotola e mescola il tutto energicamente con una frusta a mano .





Al composto chiaro e leggermente spumoso ottenuto, aggiungi la cipolla tritata e il formaggio morbido, tagliato a cubettini .





Rosola la pancetta tesa, ridotta grossolanamente a listerelle .





Dovrà risultare croccante e aver rilasciato parte del suo grasso .





Versa il composto di uova direttamente sulla pancetta, all’interno del tegame .





Copri con un coperchio e cuoci a fiamma dolce per 4-5 minuti ; quando la superficie della frittata sarà rassodata, capovolgila delicatamente, aiutandoti con il coperchio o con un piatto, e prosegui la cottura anche dall’altro lato per 2-3 minuti. Una volta pronta, trasferiscila in un piatto da portata.





Servi la frittata con pancetta ben calda .

Consigli

Se preferisci, puoi cuocere la frittata in forno: basterà rosolare a parte la pancetta, lasciarla intiepidire pochi istanti e mescolarla al composto di uova, quindi trasferire il tutto in una pirofila unta con un goccino di olio e infornare a 180 °C per 20 minuti. Se non hai a disposizione l’erba cipollina, puoi sostituirla con un ciuffetto di prezzemolo o basilico freschi.

Conservazione

La frittata con pancetta si conserva in frigorifero, ben chiusa in un contenitore ermetico, per 1 giorno al massimo.