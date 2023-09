la reazione è da brividi

Il cucciolo di asino neonato incontra per la prima volta la sua mamma e la sua reazione è dolcissima, quasi da non credere.

L’arrivo di un bebè è sempre motivo di festeggiamenti in casa, sia che sia un bambino, un cucciolo di cane, un gattino o un piccolo asinello. Tutti i cuccioli di animali appena nati sono adorabili, ma questa volte non è un cagnolino o un minuscolo gattino che ha catturato l’attenzione di migliaia di utenti, ma è un cucciolo di asino.

Il cucciolo di asino rapisce i cuori di milioni di utenti: l’attenzione è tutta per il neonato

I cuccioli di asino sono particolarmente adorabili quando vengono al mondo: nascono con gli occhi già aperti, completamente ricoperti di pelo e in grado di stare in piedi e camminare entro poche ore dalla nascita. L’account di TikTok @thermalandoaks ha postato un incredibile video dell’asinello appena nato e di cosa fa quando incontra la sua mamma per la prima volta.

L’account TikTok @thermalandoaks, condivide le avventure che vive ogni giorno all’interno della loro fattoria e quel giorno sono stati deliziati dalla nascita dell’asinello. L’asinello neonato è un piccolo batuffolo pieno di pelo che all’inizio fatica a reggersi in piedi e deve appoggiarsi all’amico umano prima di poter riuscire a camminare.

A sostenerlo c’è, ovviamente, anche la madre, la quale non lo lascia un solo istante. Il piccolo asinello è sollevato dalla sua presenza, ma ancora deve capire come poter affrontare quel mondo esterno. Tuttavia in questo periodo inizia a fare freddo e perciò il proprietario della fattoria porta neo mamma e piccolo all’interno della stalla, dove possono stare al caldo. In questo momento, si può vedere nella clip, accade qualcosa di inaspettato. Al cucciolo viene il singhiozzo e guarda la madre in cerca di conforto e una soluzione. È costretto a tenerselo, ma mentre lui è coricato, può contare sulla protezione della madre.

@thermalandoaks Newborn baby donkey! Better than any present under the tree 🤩❤️ #cute #cutebaby #babyanimals #babyanimalsoftiktok #babyanimalsvids #babydonk #babydonkeys #newborndonkey #homesteading #homesteadjourney #babysuprise #newbornanimal #suprise #barn #barnbaby #barnbabies ♬ Holly Jolly Christmas – Michael Bublé

La dolce neo mamma non lascia il fianco del proprio cucciolo nemmeno un istante, un legame madre e cucciolo davvero incredibile e straordinario che con il tempo non può fare altro che crescere. Gli asini vivono in media 30 anni, quindi hanno una lunga vita davanti a sé e se non si vuole perdere alcun aggiornamento basta seguire la loro pagina.