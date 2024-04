la proposta per la morte degli animali

Giornalista invita il governo a sancire il diritto, per i lavoratori, a vivere un giorno di lutto per la morte dei propri animali domestici.

Il 9 aprile scorso, il giornalista e conduttore @jananeme, ha condiviso un appello sul suo profilo Instagram in seguito alla morte del suo cane di 10 anni, Duque. La reazione dei suoi datori di lavoro, di fronte alla triste notizia della scomparsa del fido, avrebbe spinto il giornalista a sollevare in maniera letteralmente virale una questione in difesa di tutti coloro che, con i loro animali domestici, si sarebbero già trovati in una simile situazione.

Giorno di lutto a lavoro: la proposta di legge sulla morte degli animali domestici

Il giornalista avrebbe riacceso una discussione fondamentale per far cambiare le cose a distanza di ben 2 anni dall’ultima proposta avanzata dai senatori, in tutela della salute mentale dei lavoratori e nel rispetto del legame con i loro animali domestici: finora rimasta bloccata in Parlamento.

Nel frattempo, sempre una settimana fa, nella giornata del 9 aprile, la deputata @Dani_Cicardini ha condiviso il suo intervento – tenutosi in sede di governo, durante una conferenza stampa – per dimostrare apertamente quali siano le sue intenzioni in sostegno dei lavoratori e del mondo animale. Dal momento della prima pubblicazione sui social, e a distanza di sole due setimane dall’accaduto, l’hashtag dedicato al Bulldog francese #LeyDuque ha avuto una grande risonanza non solo in rete, ma anche sui principali media di riferimento, varcando ben presto anche i confini nazionali.

Il giornalista ha espresso il suo invito al mondo politico affinché quest’ultimo promuova un disegno di legge che sancisca il diritto, per qualisiasi persona, a vivere almeno un giorno di lutto in seguito alla dipartita del suo animale domestico. Ciò permetterebbe ai lavoratori che subiscono una simile perdita di avere una giornata per onorare la memoria del quattro zampe.

Il sostegno al giornalista dopo la morte del suo Duque

Ad unirsi pubblicamente alle parole del giornalista anche la nbiologa marina e deputata cilena, sottolineando come questa necessità debba riguardare non solo il mondo del lavoro ma anche quello delle istituzioni scolastiche. Anche gli studenti universitari dovranno avere il diritto a un giorno per vivere intimamente il loro dolore.

Nella speranza che gli appelli di sensibilizzazione diramati in questi giorni dalle associazioni animaliste internazionali, del sindacato dei giornalisti cileno e da alcuni esponenti politici dell’opposizione vengano presto presi in considerazione anche dagli altri organi di governo, il papà adottivo del piccolo Bulldog ha desiderato condivire un suo augurio per Duque.

🐾Porque para muchas familias las mascotas y animales de compañía son un integrante más del hogar, hoy con un grupo transversal de parlamentarios presentamos la #LeyDuque, que reconoce ese vínculo, y lo doloroso para las personas de la pérdida por el fallecimiento de ese ser… pic.twitter.com/C23f4KZEQO — Diputada Daniella Cicardini (@Dani_Cicardini) April 9, 2024

“Che il tuo viaggio sia spettacolare“, ha scrittto il giornalista in una delle ultime pubblicaizoni su IG, il 4 aprile. Il giornalista appare nel post in un commovente ritratto, immortalato – per sempre – accanto al dolcissimo Bouledogue francese Duque.