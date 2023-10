La Prada di Drag Race Italia, la maison di moda può denunciarla? Le sue parole e il caso analogo dei Gucci

Nel cast della terza edizione di Drag Race Italia (la prima puntata è già disponibile su Paramount+) c’è anche La Prada, una queen milanese di venticinque anni.

Nel video di presentazione durante il meet the queens la protagonista parla fin da subito del suo nome d’arte che condivide col noto marchio di moda. “Non sono conosciuta per molto” – ha dichiarato – “Se non per il mio nome, appunto, perché lo condivido con un noto marchio di moda. E infatti la cosa negativa è che se mi cerchi su internet non mi trovi, devi aspettarmi nella diciassettesima pagina“.



A specificare la natura del suo nome è stata proprio la diretta interessata nel corso della prima puntata di Drag Race Italia.

“Ta-da! Mi chiamo La Prada in arte Leonardo e ho cinque anni. Ho venticinque anni ma faccio drag da cinque anni. La Prada deriva dal mio cognome all’anagrafe, io mi chiamo Leonardo Prada. È il mio cognome all’anagrafe, quindi Miuccia non mi puoi denunciare”.

La Miuccia citata dalla queen è ovviamente Miuccia Prada, stilista e imprenditrice nipote di Mario Prada che nel 1913 ha fondato il noto marchio di moda.

La Prada: “Miuccia non mi puoi denunciare”, ma Gucci denunciò una famiglia di nome Gucci

Sarà davvero come dice la queen? Un caso analogo è successo nel 2017 a Prato, quando la maison Gucci ha fatto causa al ristorante Gucci DOC Risto Bistrò (che si chiamava così perché di proprietà di una famiglia che di cognome fa Gucci) e che li ha costretti a cambiare nome.

“Ci scusiamo con la gentile clientela per la modifica del nome del nostro locale” – riporta il post su Facebook – “Purtroppo, in questi mesi, oltre all’attenzione dei clienti e appassionati di vino e buon cibo toscano, abbiamo attirato anche le ‘attenzioni’ sbagliate di chi porta il NOSTRO stesso COGNOME, ma che è, ahinoi, più potente e ricco. Nonostante abbiamo cercato di farci valere, abbiamo dovuto provvedere a modificare il nome al nostro ristorante, che però rimane intatto nella sua idea di buona cucina con quel mix di tradizione e innovazione che ci contraddistingue! Speriamo di vedervi presto da noi! Lo staff: Fabio, Barbara, Laura e Martina Gucci”.

Da Gucci DOC Risto Bistrò a G…i DOC Risto Bistrò. E fu così che al termine della race la queen si chiamerà La P…a.