La nuova edizione del 'Supermagic' al teatro Brancaccio di Roma

Torna a Roma, dal 2 al 12 febbraio al teatro Brancaccio, lo spettacolo d’illusionismo ‘Supermagic Incantesimi’ giunto alla sua 19esima edizione, che ospiterà come da tradizione i più grandi talenti e campioni internazionali di arte magica, prestigiatori, illusionisti, manipolatori e mentalisti, tra i più famosi al mondo, riuniti sullo stesso palco, per quello che gli organizzatori descrivono come “uno spettacolo ancora più magico dei precedenti, per far entrare il pubblico in un mondo dove l’ordine naturale delle cose è stravolto, dove le certezze sono sospese, dove è possibile vivere il fantastico e sognare ad occhi aperti”.

Per circa due ore, il pubblico viaggerà in un mondo sospeso tra logica e fantasia, con un cast di oltre venti artisti, in cui ogni esibizione racconta “il desiderio di evasione e di superamento della realtà per far sognare gli adulti, ma anche i bambini”. Nel corso delle sue 18 precedenti edizioni, ‘Supermagic’ ha ospitato 110 artisti, applauditi da oltre 230.000 spettatori. E si è aggiudicato il riconoscimento come ‘Migliore spettacolo di magia’ assegnato dalla Fédération Internationale des Sociétés Magiques, in quanto “offre l’eccellenza dei prestigiatori e illusionisti premiati al campionato mondiale delle arti magiche o che hanno ottenuto importanti riconoscimenti internazionali”.