Cesare Bocci e Galatea Ranzi alle prese con 'Il figlio' al Parioli

Se la separazione e il divorzio sono comunque, almeno nella maggior parte dei casi, momenti difficili nella vita di due persone, quando la rottura di coppia avviene in presenza di un figlio problematico o che si rivela tale dopo la fine del matrimonio, la situazione si trasforma in un trauma fino a sfiorare la tragedia. E’ il binario lungo il quale si sviluppa la tragicommedia di Florian Zeller intitolata appunto ‘Il figlio’ – il cui testo fa parte di una trilogia assieme a ‘Il padre’ e ‘La madre’ – che vede protagonisti nei panni dei due genitori divorziati Cesare Bocci e Galatea Ranzi con la giovane rivelazione Giulio Pranno, 25enne già in carriera, in scena con la regia di Piero Maccarinelli fino al 5 febbraio al teatro Parioli di Roma, di cui il regista è direttore artistico.

“Zeller ci conduce sapientemente per mano sul terreno delle incomprensioni generazionali all’interno del nucleo familiare – sottolinea Piero Maccarinelli nelle note di regia – La trama è semplice ma non il tessuto di emozioni, la voglia di svelare quel che spesso, troppo spesso, si nasconde. Il testo è capace di conquistare i lettori e il pubblico, grazie non solo alla bellezza del linguaggio ma alla capacità di introspezione, ai rimandi fra un personaggio e l’altro, al manifestarsi delle loro debolezze delle loro incapacità di capire sé stessi e gli altri. La vita è inquadrata in tutte le sue sfaccettature, per piantare uno specchio nel cuore a tutti i genitori di un figlio adolescente, fino al grande colpo di scena finale che spero emozioni gli spettatori”.

(di Enzo Bonaiuto)