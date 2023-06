la docu-serie arriva su Netflix

Vasco Rossi arriva su Netflix con la docu-serie Il Supervissuto: tutti i dettagli sul nuovo progetto dedicato al rocker di Zocca.

“Io non sono solo un sopravvissuto, io sono un supervissuto“. Con questo claim Vasco Rossi presenta il suo nuovo progetto, la prima docu-serie dedicata alla sua vita. Un’opera straordinaria che arriverà presto su Netflix. Sulla nota piattaforma americana arriva una serie ispirata proprio alla vita del grande rocker di Zocca, uno degli artisti più amati in Italia. Una serie che lo stesso artista aveva presentato in grande anteprima con un breve teaser trailer ai suoi fan durante il concerto di Bologna del suo tour 2023.

Vasco Rossi lancia la docu-serie Il Supervissuto

S’intitola Vasco Rossi – Il Supervissuto: Voglio una vita come la mia, ed è il primo progetto seriale dedicato alla vita, alla musica e alle canzoni del Kom, l’unica vera rockstar italiana. Un artista che ha fatto la storia della nostra musica negli ultimi quarantacinque anni e che non ha alcuna intenzione di godersi il meritato riposo.

Vasco Rossi

Ancora oggi, nonostante abbia superato le settanta primavere, il Blasco è infatti in forma smagliante e continua a mettere in piedi show sensazionali, inarrivabili nel nostro paese, e ad ammaliare foglie di decine di migliaia di persone adoranti. Emozioni che tutti i suoi fan potranno rivivere pure in questo nuovo progetto, una vera e propria docu-serie in cinque episodi per conoscere tutti i retroscena della vita incredibile del Kom.

Di cosa parla Il Supervissuto

Con questo nuovo progetto potremo seguire Vasco nei suoi luoghi più importanti. Non solo Zocca, che gli ha dato i natali e ancora oggi lo ospita, ma anche Los Angeles e molti altri luoghi del cuore. Attraverso interviste, materiale d’archivio e testimonianze inedite di chi in questi anni ha avuto modo di lavorare con lui, ripercorreremo una storia di successi e di sacrifici, di momenti difficili e di gioie indimenticabili. E soprattutto una storia di grandi canzoni.

La serie è stata scritta da Igor Artibani e Guglielmo Ariè, con il contributo fondamentale di Pepsy Romanoff, regista e uomo di fiducia da anni del Blasco, ed è prodotta da Solaris Media in collaborazione con Except.

Di seguito il teaser trailer della serie dedicata al grande e inimitabile Vasco: