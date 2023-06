Imola Summer Sound, la musica rap in concerto per la Romagna: la data e i cantanti protagonisti dell’evento.

Continua la ‘gara’ di solidarietà per la Romagna da parte dei big della musica italiana. Anche la scena urban ha deciso di fare la propria parte per cercare di aiutare le popolazioni colpite da un dramma senza precedenti. Nasce da questo desiderio Imola Summer Sound per la Romagna, il primo evento dei grandi nomi della musica rap per raccogliere fondi da destinare alle zone colpite dall’alluvione. Un concerto straordinario che si svolgerà in una location iconica e che vedrà alcuni dei più grandi nomi del nostro rap alternarsi sul palco. Scopriamo insieme la data e i dettagli.

Imola Summer Sound per la Romagna: data e cantanti

C’è già una giornata da segnare con il circoletto rosso sul calendario: il 29 luglio. L’evento della musica rap per la Romagna si svolgerà presso l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, con cancelli aperti dalle ore 16 e spettacolo che inizierà alle ore 17 da uno straordinario dj set. Prima dell’arrivo dei big 5 della musica rap, a riscaldare l’atmosfera ci saranno Axell, BigMama, Digital Astro, Ele A, Sethu e Tony Boy.

Sethu

A seguire, sarà la volta dei cinque grandi nomi che hanno deciso di aderire a un’iniziativa di beneficenza dal valore inestimabile. Stiamo parlando del king della trap, Sfera Ebbasta, di due dei grandi nomi della musica urban napoletana, Luchè e Geolier, e di due dei fuoriclasse della scena milanese, Shiva e Massimo Pericolo. I biglietti sono in vendita sul circuito TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati. Quelli già acquistati per il precedente evento organizzato da Trident Music saranno validi anche per questo show. le richieste di rimborso sono possibili entro e non oltre il 19 giugno 2023.

I rapper uniscono le forze per la Romagna

Una tragedia come quella avvenuta in Emilia-Romagna non ha lasciato ovviamente indifferenti i grandi della musica rap italiana. Sfera Ebbasta ha dichiarato di essere emozionato per il fatto di poter vedere tutti i più grandi sullo stesso palco per una causa così importante. Parole sottoscritte anche da Geolier e Shiva, felici di poter dare una mano, e da Massimo Pericolo, profondamente colpito da quanto avvenuto in quei tremendi giorni di maggio.

Luché ha invece voluto sottolineare quanto possa essere importante contribuire in qualunque modo nel momento del bisogno: “Per me non è solo un enorme piacere, ma un dovere fare un gesto del genere. Tutti, nel nostro piccolo, possiamo fare qualcosa per aiutare e quello che possiamo fare noi artisti è offrire il nostro lavoro. Anche se si tratta di intrattenimento, possiamo provare a regalare un sorriso, almeno un paio d’ore, ai ragazzi, alcuni dei quali magari arriveranno proprio dalle zone colpite dall’alluvione“.