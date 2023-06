Baby K, M’ama non m’ama: il significato del testo della nuova canzone della regina dei tormentoni dell’estate.

Non c’è estate in Italia senza il nuovo singolo di Baby K. Puntuale come un orologio svizzero, a pochi giorni dall’inizio della stagione estiva la cantante e rapper ha deciso di regalare ai fan ancora una volta un tormentone in grado di accompagnarci durante tutta la bella stagione. S’intitola M’ama non m’ama ed è ancora una volta una canzone che ha tutto il potenziale per conquistare il cuore dei suoi fan, grazie a un sound irresistibile e che, per certi versi, sembra guardare al suo straordinario passato.

Baby K riparte da M’ama non m’ama

Dov’eravamo rimasti? Le ultime uscite discografiche di Claudia erano state Easy e Bolero, quest’ultima in featuring con uno degli artisti internazionali più amati in Italia, Mika. Dopo queste sperimentazioni, la cantautrice ha deciso ancora una volta di sorprendere il suo pubblico con un brano fuori dagli schemi.

La nuova canzone è in arrivo in rotazione radiofonica e sulle piattaforme streaming dal prossimo 16 giugno, per Columbia Records e Sony Music Italy. Un brano che porterà la regina dell’estate a mostrare un look passionale e un mood esplosivo grazie anche alla produzione di Davide Simonetta, una garanzia.

Il significato del testo di M’ama non m’ama

Come sempre, con Baby K possiamo avere una certezza: la sua nuova canzone ci farà ballare e ci farà vivere l’estate con leggerezza. La sua firma non verrà tradita nemmeno stavolta, anche se M’ama non m’ama presenterà delle caratteristiche differenti rispetto a quanto proposto da Claudia nelle ultime fasi della sua carriera.

Lo ha spiegato la stessa cantante, come riferito in un comunicato stampa: “Sono finalmente tornata nel quartiere, tornando alle mie radici fra un sound che mescola l’hip hop classico al calore della dancehall“. Si ballerà, quindi, con la sua nuova canzone, ma ci si divertirà anche attraverso un testo molto divertente, che ci racconta quanto i club non siano proprio il luogo ideale per trovare l’amore o il marito. Scrive infatti Baby K: “Mamma diceva che no, non si fa m’ama non m’ama dentro una dancehall“.