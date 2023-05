Juventus deferita da FIGC per manovre stipendi, rapporti con agenti e partnership con club

– In aggiunta all’udienza della Corte federale d’appello della Figc che lunedì dovrà rimodulare la penalizzazione per il caso plusvalenze, arriva un altro processo sportivo per la Juventus: la procura della Federcalcio ha deferito la società bianconera al Tribunale Federale Nazionale anche per la manovra stipendi. Alla Juve e ai suoi dirigenti viene contestata la violazione dell’articolo sulla lealtà sportiva. Sono quattro i filoni di indagine: la manovra stipendi stagione 2019-20; quella per la stagione 2020-21; il filone agenti; i rapporti di partnership con altri club. Il procedimento a giugno.

Il club è stato deferito per responsabilità diretta e oggettiva “per gli atti e comportamenti posti in essere dai propri dirigenti”. E infatti il deferimento è scattato per Andrea Agnelli all’epoca dei fatti presidente del consiglio di amministrazione, Pavel Nedved allora vicepresidente, Fabio Paratici all’epoca dei fatti Chief Football Officer, Federico Cherubini all’epoca dei fatti Head of Football Teams &Technical Areas, Giovanni Manna allora DS della Under 23, Paolo Morganti a capo della Football Operations, Stefano Braghin DS del settore giovanile all’epoca.

Per quanto riguarda la manovra stipendi 2019-20, viene contestata ad Andrea Agnelli e Fabio Paratici la violazione dell’art. 4 per avere depositato presso la Lega Serie A gli accordi di riduzione di 4 mensilità marzo, aprile, maggio e giugno 2020 di 21 calciatori e dell’allenatore Sarri Maurizio, omettendo di depositare gli accordi economici di integrazione ovvero di recupero di 3 delle 4 mensilità rinunciate aprile, maggio, giugno 2020 già conclusi con i medesimi calciatori e con l’allenatore, nella consapevolezza che gli accordi economici stati depositati dopo il 30.6.2020, ovvero dopo la chiusura dell’esercizio contabile, come poi effettivamente accaduto.

La stessa violazione, e in questo caso tra i dirigenti indagati c’è anche Pavel Nedved, è contestata per la stagione 2020-21, in relazione agli accordi di riduzione stipendiale di importi sostanzialmente pari a 4 mensilità marzo, aprile, maggio e giugno 2020 di 17 calciatori.

Per quanto riguarda il terzo filone di indagine, l’accusa è di aver violato i principi di lealtà, correttezza e probità – in concorso con alcuni agenti – in relazione ad una serie di trasferimenti, rinnovi di contratto o sottoscrizione di contratto da professionista. In queste diverse situazioni comprese tra il 2015 e il 2022, secondo la Procura il club: avrebbe remunerato agenti sportivi per operazioni di trasferimento di calciatori in assenza di una reale attività di intermediazione dell’agente; si sarebbe avvalso, in relazione al trasferimento di alcuni calciatori, di un agente sportivo senza alcun conferimento di mandato; o in altri casi avrebbe conferito un mandato fittizio/non veritiero ad altro agente.

Al riguardo, copia degli atti istruttori relativi alle condotte poste in essere dagli agenti indagati Davide Lippi, Gabriele Giuffrida, Giorgio Parretti, Antonio Rebesco, Luca Ariatti, Silvio Pagliari, Giuseppe Galli, Michele Fioravanti, Luca Puccinelli, Tullio Tinti, Vincenzo Morabito è stata trasmessa alla Commissione federale agenti sportivi, per quanto di competenza.

Infine, in relazione all’ultimo aspetto relativo ai rapporti di partnership, è contestata, l’accusa è di aver violato i principi di lealtà, correttezza e probità, in relazione al fatto di aver trattato, sottoscritto o comunque pattuito con le società Sampdoria, Atalanta, Sassuolo, Udinese, Bologna e Cagliari accordi confidenziali aventi ad oggetto operazioni di mercato relative all’acquisto e/o alla cessione e/o al riscatto di calciatori, senza provvedere al deposito della relativa modulistica federale presso la Lega di Serie A e/o provvedendo a depositare modulistica federale recante pattuizioni in tutto o in parte diverse da quelle effettivamente concluse, così tenendo una condotta di palese elusione della normativa federale.