Juve-Verona, Allegri senza Chiesa e Pogba

Federico Chiesa e Paul Pogba assenti nella Juventus che domani affronta il Verona. “Chiesa è molto tranquillo perché non è convocato, ha sempre questo fastidio. Oggi ha lavorato bene però sotto soglia del dolore, si lavora in funzione di averlo martedì a completa disposizione. Al momento non so dire quando Pogba sarà di nuovo a disposizione. Sta lavorando, momentaneamente è difficile dirlo. L’adduttore sta bene, vediamo allenamento dopo allenamento come reagirà il ginocchio”, dice l’allenatore bianconero Massimiliano Allegri alla vigilia della sfida.

Per il resto, tutti a disposizione. “Vlahovic è tornato bene, Milik sta meglio, Kean lo stesso. Di Maria è rientrato e sarà a disposizione. Importante averli tutti, mi danno la possibilità di cambiare e farli girare. Le sostituzioni saranno ancora di più importanti, andiamo verso il finale di stagione dove abbiamo 9 partite solo ad aprile e vogliamo arrivare all’obiettivo finale nel giocare 58 partite”, aggiunge..

“Il mese di aprile ci potrebbe dare la possibilità di avere un maggio importante, poter raggiungere le finali di Coppa Italia e per l’Europa League è ancora lunga perché siamo ai quarti di finale”, afferma. “In campionato bisogna onsolidare questo secondo posto sul campo che finora ci siamo conquistati. Bisogna migliorare la classifica di punti dell’anno scorso”, dice, considerando la posizione della Juve al netto della penalizzazione di 15 punti.

“Non possiamo pensare che abbiamo vinto a Milano e tutto si è risolto, le vittorie bisogna godersele e abbiamo fatto una settimana con grande entusiasmo, allo stesso tempo domani è una partita pericolosa. Il Verona aggredisce, gioca a tutto campo, lì abbiamo fatto fatica, le squadre che giocano contro di loro trovano sempre difficoltà e bisogna mettersi al pari loro. A partita in corso, se siamo a quel livello lì le qualità verranno fuori. Bisogna switchare, è finito un periodo dopo Milano e ora ne inizia un altro con altri obiettivi”.