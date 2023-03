Napoli, Osimhen stop per infortunio: salta il Milan

Il nigeriano out per una lesione all’adduttore, rischia stop anche in Champions

Il Napoli perde Victor Osimhen per infortunio. L’attaccante nigeriano, rende noto il club partenopeo, si ferma per un infortunio muscolare: Osimhen è out per una lesione distrattiva all’adduttore della gamba sinistra e salterà sicuramente la sfida in programma domenica 2 aprile contro il Milan. “Le sue condizioni verranno valutate la prossima settimana”, fa sapere il Napoli. Con ogni probabilità Osimhen non sarà a disposizione nemmeno per la gara con il Lecce in programma venerdì 7 aprile. Il rischio è che il centravanti debba saltare l’andata dei quarti di finale di Champions League il 12 aprile ancora contro il Milan.