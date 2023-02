Ivana svela se vuole rimettersi con Luca Onestini: la confessione notturna

Dopo sei anni, ieri sera Ivana Mrazova è rientrata nella casa del GF Vip. La modella ha ritrovato anche il suo ex fidanzato, Luca Onestini, che è sembrato a tutti particolarmente colpito da questo incontro. Dopo la puntata la Mrazova ha confessato a Nikita che non è entrata al Grande Fratello con lo scopo di rimettersi con Luca, ma non ha chiuso del tutto le porte ad un ritorno di fiamma: “Non so se lui è ancora innamorato. Sicuramente tra noi c’è un bel sentimento che rimane. La nostra storia era bella importante, io pensavo di sposarlo. Capisco tutto, però chiarisco che io non sono venuta qui per rimettermi con Luca, però vediamo. Poi con calma ti dico cosa penso della tua situazione io che ho visto dall’esterno“.

Ivana Mrazova, le considerazioni di Nikita.

Stranamente Nikita Pelizon ha sottolineato le belle parole di Luca per Ivana ed ha fatto notare alla nuova arrivata che Onestini potrebbe provare ancora qualcosa.

“Non lo so, ma credo che lui sia ancora innamorato di te. Credo di sì lo vedo e penso questo. Lui ha detto parole forti ‘lei è la mia ultima’. Quindi penso che ci sia ancora un forte sentimento. Io spero che stando qua si sistemino le cose tra voi, a prescindere da tutto. Però spero questo, vediamo dai. Perché quando lui ha letto la tua lettera, ho visto nei suoi occhi proprio un desiderio e questa è la cosa importante. A prescindere da quello che è successo in puntata e dal fatto che io sto ancora male per quella situazione. Perché non volevo che succedesse tutta quella roba lì che hai visto”.

Nikita non ha fatto in tempo a concludere il suo discorso, che Luca Onestini è intervenuto ed ha chiesto alla sua ex di seguirlo: “Tesoro vieni qua, non rispondere a questa che ti chiede cose di fuori. Lei è pesantissima, lasciala perdere fidati. Già chiede cose del fuori“.