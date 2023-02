Oriana sbrocca nella notte contro Daniele

Le parole di Daniele contro Oriana che ha detto alle sue spalle durante il post puntata sono state in realtà sentite dalla spagnola (che era presente nella stanza accanto) e l’hanno molto ferita.

Parlando con Luca ha infatti sbroccato inveendo contro Daniele e offendendolo a più riprese anche in spagnolo. Lo sfogo di Oriana è diventato immediatamente virale perché urlando ha evidenziato tutti i difetti di Dal Moro sbattendo ante dell’armadio e dando calci alla porta del bagno.

“Mi dice che non vuole creare dinamiche con me, ma allora che cosa si avvicina a fare? Dice di non fidarsi di me ma mi viene a cercare, ma cosa mi cerca? Si lamenta delle telecamere che ci inquadrano quando stiamo insieme, ma sei al Grande Fratello co***ne non a casa tua!”.

L’ira venezuelana è poi continuata anche in sala in un epico scontro al biliardo in cui è intervenuto anche Antonino a dar man forte a Dal Moro che si è messo a farle i versi, beccandosi alla fine pure un gran dito medio.



Oriana e Daniele, la lite alle 4 del mattino

In piena notte i due si sono spostati in camera dove Daniele ha continuato a darle contro.

“Il fatto che tu voglia dipingere la nostra come una storia a me sta sul c**o. Io penso che fra me e te – quello che voleva più l’altro – ero io. Se ora le cose sono cambiate è per colpa tua. Mettiti nei miei panni e pensa quante volte dovrei piangere io per i pensieri che ho, ma siccome io non piango e mi inca**o allora passa il messaggio che sono una m**a.

La Bebe spagnola ha provato a giustificare le lacrime: (“Non piango per te, piango perché non ce la faccio più“), ma alla fine è crollata di nuovo.