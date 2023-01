Innocenti: "Valori del rugby condivisi con l’Esercito e gli italiani" – Video

(Adnkronos) – La Federazione Italiana Rugby e l’Esercito Italiano hanno sottoscritto oggi a Roma una partnership che, nel corso del 2023, li vedrà collaborare e promuovere attivamente e reciprocamente i propri valori, nelle gare in Italia del Guinness Sei Nazioni e, unendo le rispettive competenze, anche nella preparazione che porterà gli Azzurri in Francia, in autunno, per partecipare alla Rugby World Cup 2023. A siglare la collaborazione triennale tra le due istituzioni, presso il Circolo Ufficiali “PIO IX” di Roma, sono stati il Presidente della Fir Marzio Innocenti ed il Generale di Corpo d’Armata Gaetano Zauner, Sottocapo di Stato Maggiore dell’Esercito.





