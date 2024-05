informazioni obsolete e fuori contesto. Sarà vero ?

Un documento composto da 2.500 pagine e contenente i segreti di Google Search è stato trafugato in rete. La compagnia, che fino ad ora aveva scelto di rimanere in silenzio in merito alla questione, ha recentemente confermato l’autenticità del leak. Con ripercussioni che, nel bene o nel male, coinvolgeranno l’azienda e gli esperti di settore.

Il documento contiene infatti una mole di informazioni enorme e, per molti, una descrizione dettagliata di alcuni dei dati di Google più importanti. In altre parole, dietro al leak ci sarebbero i segreti della compagnia e di come quest’ultima classifica i contenuti del motore, posizionandoli nelle centinaia di migliaia di ricerche che vengono quotidianamente effettuate.

Ai microfoni di The Verge, il portavoce della compagnia Davis Thompson, ha quindi confermato quanto si è letto negli ultimi giorni, cercando però di placare gli entusiasmi: “Vorremmo mettere in guardia circa la presenza di informazioni fuori contesto, obsolete e incomplete“. Dunque, secondo i rappresentanti dell’azienda, il materiale trapelato non contribuirebbe a svelare il posizionamento delle pagine web nella ricerca Google.

Le informazioni presenti nel documento di 2.500 pagine potrebbero quindi essere obsolete ed utilizzate esclusivamente a fini di formazione dei dipendenti, rivelandosi quindi tuttalpiù inutili. Resta tuttavia aperta la possibilità che i contenuti, resi pubblici, abbiano ripercussioni nel settore della ricerca (SEO), del marketing e dell’editoria. Staremo a vedere. Intanto l’attività della compagnia sembra sempre più improntata verso l’IA nel suo futuro, come visto durante il Google I/O 2024.