in ambulanza si parla la lingua dei segni

Tutti mezzi di soccorso operativi in Lombardia per l’emergenza sanitaria, dalle ambulanze, alle automediche e infermieristiche, fino agli elicotteri, saranno dotati di un servizio di interpretariato a distanza della lingua dei segni.

Si chiama ‘Lombardia Lis‘, e come spiegato dall’Areu, l’Azienda Regionale di Emergenza e Urgenza, è un servizio di video-interpretariato a distanza in lingua dei segni italiana.

Come accedere a ‘Lombardia Lis’

L’accesso alla video-chiamata, disponibile sia per le persone sorde che per gli operatori sanitari eventualmente coinvolti in una situazione di urgenza o emergenza, sarà consentito attraverso un Qr code, reperibile su appositi adesivi presenti su tutti i mezzi di soccorso operativi per l’emergenza sanitaria in Lombardia. Per attivarlo sarà sufficiente inquadrarlo con smartphone o tablet: la richiesta sarà accolta entro un massimo di 60 secondi.

Gli orari del servizio

‘Lombardia Lis’ sarà a disposizione, gratuitamente, di tutti i cittadini sordi e di tutte le strutture e servizi sanitari e sociosanitari del sistema regionale lombardo. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi, dalle ore 8 alle ore 17, sia in modalità istantanea, che conr prenotazioni o appuntamenti. Dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 8 e nei giorni festivi e prefestivi sarà disponibile solo su prenotazione o appuntamento.

Una sinergia tra Istituzioni e pazienti

Il progetto è promosso e finanziato da Regione Lombardia e gestito in collaborazione con l’Associazione Emergenza Sordi Aps. “Ancora una volta l’alleanza tra istituzioni e associazionismo – commenta Elena Lucchini, assessore regionale alla Solidarietà sociale – l’autentica collaborazione ispirata dalle competenze e dalle capacità di innovazione nonché dalla costante attenzione alle fragilità ha permesso la messa a terra di un sistema integrato al servizio di tutti i cittadini sordi”.

Gli altri servizi offerti con ‘Lombardia Lis’

Il servizio di video-interpretariato a distanza ‘Lombardia LIS’ è a disposizione anche di tutti i cittadini sordi e degli operatori sociali e sociosanitari presenti nei servizi e nelle strutture sociosanitarie e sanitare pubbliche e private accreditate, come sportelli, Cup, Pronto Soccorso, centro prelievi, servizi di diagnostica strumentale, visite specialistiche, radiologie, Commissioni invalidi, Consultori Familiari, PUA, Centri vaccinali, etc.