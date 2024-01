Ilary Blasi, la smentita di Cristiano Iovino: “Tra di noi molto più di un caffé”

In vista dell’uscita imminente del suo libro, Ilary Blasi torna al centro del gossip a seguito di alcune dichiarazioni rilasciate da Cristiano Iovino. Nel corso del documentario “Unica” la conduttrice aveva parlato del caffè tanto discusso con un volto noto di cui, non aveva fatto il nome.

A distanza settimane però, è emerso si tratti proprio di Cristiano che, nelle ultime ore ha voluto smentire quanto affermato dalla nota showgirl. Quest’ultimo è un imprenditore e un personal trainer che, intervistato da Il Messaggero, ha voluto dire la sua verità in merito al quel “caffè” che nasconde molto di più.

Ilary Blasi, la smentita di Cristiano Iovino: “Tra di noi molto più di un caffè”

Senza nessun freno il noto imprenditore si è lascito così andare ad una confessione inaspettata, spiegando come tra i due ci sia stata una “frequentazione intima” e non solo un caffè come aveva spiegato Ilary all’interno del documentario.

Una rivelazione che ha lasciato tutti i fan della Blasi sorpresi ma soprattutto senza parole. Questo infatti, potrebbe cambiare in modo profondo le carte in tavola in merito alla causa di separazione che quest’ultima insieme a Francesco Totti hanno intrapreso al Tribunale di Roma.

Secondo Cristiano Iovino la frequentazione avuta con la conduttrice risale a prima della fine del suo matrimonio con Totti. “Avrei voluto continuare a non parlare dell’argomento, ci tengo alla mia privacy ma sono stato tirato costantemente in ballo, con il documentario Unica e a breve anche con un libro. Dietro consiglio dei miei legali ho deciso per una volta di parlare io, anche per evitare strumentalizzazioni e chiudere la questione” ha spiegato l’imprenditore.

Lo stesso che ha proseguito dichiarando: “Io e Ilary ci siamo conosciuti a fine 2020 attraverso i social, in seguito ci siamo accordati per vederci di persona a una mostra di Banksy che facevano in centro a Roma. Dove ci vedevamo? Principalmente a casa mia, qualche volta in negozio da Alessia ai Parioli”.

“Non si può parlare di storia ma piuttosto di frequentazione intima. Si stava insieme quando gli impegni di lavoro lo concedevano. Potevano passare anche mesi senza vedersi. Mi aveva fatto intendere che il suo matrimonio fosse ai titoli di coda e che vivessero praticamente da separati in casa”.

Infine, termina dichiarando: “Perché tra noi è finita? Non c’è mai stata, da parte di entrambi, la visione di qualcosa di più di quello che era. Io ho iniziato a frequentare un’altra ragazza e lei Bastian, che tra l’altro credo abbia conosciuto proprio a New York quella volta in cui mi aveva proposto di raggiungerla e io non ci ero più andato”.