Zucchero, Blu all’Arena di Verona: il video pubblicato sui social dal bluesman emiliano come regalo ai suoi fan.

Zucchero ha sorpreso i suoi fan pubblicando un video molto emozionante. L’artista ha registrato una versione dal vivo della sua celebre Blu all’interno dell’Arena di Verona, in uno scenario deserto e suggestivo. Un modo simbolico per dare l’arrivederci al suo pubblico, che avrebbe dovuto assistere nel mese di settembre a una residency proprio nell’Arena più famosa del mondo. Una serie di spettacoli rinviati al 2021.

Zucchero: Blu all’Arena di Verona

Sugar avrebbe dovuto suonare all’Arena di Verona nel mese di settembre, per presentare per la prima volta dal vivo il suo ultimo album, D.O.C., pubblicato nel novembre 2019. Purtroppo i concerti sono stati rinviati al 2021, e così Fornaciari ha voluto regalare ai fan una clip molto suggestiva: “Nell’attesa di tornare qui insieme, ecco Blu in un’esclusiva versione live dall’Arena di Verona completamente deserta“.

L’Arena era diventata un simbolo della tremenda emergenza della quarantena da Coronavirus già negli scorsi mesi. Proprio nell’anfiteatro scaligero era stato registrato infatti il contributo di Diodato con Fai rumore per Europe! Shine a Light, lo show che ha sostituito l’Eurovision Song Contest.

Zucchero Fornaciari: Canta la vita l’inedito durante il lockdown

Lo stesso Zucchero durante i mesi più difficili dell’emergenza Coronavirus era stato uno degli artisti più attivi per far sentire ai fan la propria vicinanza. Aveva infatti registrato un live anche a Roma, davanti al Colosseo, per interpretare durante la Giornata Mondiale della Terra il brano inedito Canta la vita, versione italiana del pezzo scritto da Bono per l’emergenza Covid-19. Un brano che ha conquistato il pubblico di tutto il mondo, visto che Sugar è uno degli artisti italiani più conosciuti e apprezzati non solo in Italia, ma anche all’estero.