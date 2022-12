il testo e il significato della canzone di Frozen 2

Serena Autieri canta Nell’ignoto, la canzone simbolo di Frozen 2: il testo e il significato del brano.

Se c’è un aspetto che ha reso sia Frozen che il suo sequel film iconici per quanto riguarda la produzione della Disney degli ultimi anni è la cura maniacale per l’aspetto musicale. La colonna sonora delle avventure delle sorelle Anna ed Elsa, affidata ai coniugi Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez e al compositore Christophe Beck, è una delle più belle mai ascoltate in una pellicola di animazione. E se a trascinare quella del primo film fu l’ormai celebre Let It Go, anche nel secondo capitolo è presente un brano che ha fatto storia: Nell’ignoto, cantato nella versione italiana dalla straordinaria Serena Autieri.

Nell’ignoto è il brano simbolo di Frozen 2

Pubblicata per la prima volta il 15 novembre 2019 e accompagnata da un video ufficiale sul canale Vevo ella Disney il 13 dicembre dello stesso anno, Nell’ignoto, in lingua originale Into the Unknown, venne proposta fin da subito in ben 29 delle 46 lingue totali in cui era stata tradotta, diventando immediatamente un successo globale.

Serena Autieri

Realizzata da un noto gruppo americano, i Panic! At the Disco, nella versione italiana è stata affidata a due voci di grandissimo spessore: quella della nostra Serena Autieri, che nel film dà la voce a una delle due protagoniste, Elsa, e alla cantautrice norvegese Aurora.

Il significato di Nell’ignoto

A spiegare il senso di questo brano è stata la regista della pellicola, Jennifer Lee, che ha voluto sottolineare quanto la canzone abbia una potenza straordinaria e un ruolo fondamentale all’interno della storia. “È una sorta di tiro alla corda psicologico che termina con Elsa che si arrende mentre raggiunge l’orlo di un precipizio“, spiega Lee, aggiungendo che sarà proprio questo brano a stimolare in lei il cambiamento.

Pubblicata anche in una versione speciale, affidata alla voce inimitabile di Giuliano Sangiorgi, cantante dei Negramaro, Nell’ignoto assume così ancora più rilevanza in tutti gli spettatori della pellicola, diventando di fatto la colonna su cui si poggia l’intera storia. Di seguito il video con il testo di Nell’ignoto: