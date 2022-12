i cantanti dell’evento di RTL 102.5 e Radio Zeta

Il cast dei cantanti del Capodanno 2023 di RTL 102.5 e Radio Zeta: tutti gli artisti che animeranno Big & Bang.

Si aggiunge un altro appuntamento ai classici show di Capodanno. Nel 2023 ci sarà spazio anche per Big & Bang, l’evento musicale di RTL 102.5 e Radio Zeta, già organizzato lo scorso anno, ma stavolta visibile anche in radiovisione. Un grandissimo evento pronto a fare concorrenza a L’anno che verrà 2023 e Capodanno in Musica 2023, rispettivamente i grandi spettacoli di Rai 1 e Canale 5. Scopriamo insieme chi saranno i cantanti che parteciperanno a questa maratona musicale.

Capodanno 2023 con RTL 102.5

Direttamente da piazza Bra, a Verona, avrà luogo l’evento di Capodanno di RTL 102.5 e Radio Zeta, un grandissimo show dedicato agli appassionati della nuova musica italiana. La diretta inizierà dalle ore 21 del 31 dicembre, in radiovisione con Federica Gentile, Carolina Rey e Mario Vai, e dalla mezzanotte con la discoteca nazionale e il DJ Sautufau.

Capodanno

Condurranno la serata i volti noti delle due emittenti radiofoniche: Angelo Baguini, Francesca Cheyenne, Jody Cecchetto, Diego Zappone e Simone Palmieri. E il 1° gennaio la festa continuerà anche con Il brindisi a casse connesse.

I cantanti di Big & Bang

Anche in questa edizione del Capodanno di RTL 102.5 ci sarà spazio per tantissimi grandi nomi della musica italiana. In particolare, però, ad allietare l’attesa della mezzanotte per i tanti spettatori che si sintonizzeranno sulla più ascoltata radio italiana ci saranno i finalisti dell’ultima edizione di X Factor: i Santi Francesi, Beatrice Quinta, Linda e i Tropea.

Non mancheranno però anche altri importanti artisti italiani, tra cui la padrona di casa, Tecla, la giovane star Alfa e l’ex concorrente di Sanremo, Aiello. Spazio, infine, anche per uno dei personaggi più amati dell’attuale edizione di Amici di Maria De Filippi: Niveo.