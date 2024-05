il significato del nuovo brano di Fedez ed Emis Killa

Esce oggi “Sexy Shop”, la nuova canzone di Fedez ed Emis Killa che contiene tanti riferimenti alla fine della storia con Chiara Ferragni.

Esce oggi “Sexy Shop“, il nuovo singolo di Fedez in collaborazione con Emis Killa che ha fatto molto parlare di sè per i chiari riferimenti contenuti nel testo alla relazione, ormai finita, con Chiara Ferragni.

Fedez e Chiara hanno attraversato un viaggio emotivo e mediatico che, per ironia della sorte, trova i suoi momenti salienti in brani musicali che sembrano fare da colonna sonora alla loro relazione. Un amore che, da una hit paradisiaca, culmina in una ballata dal tono decisamente più amaro. Vediamo qual è il significato di “Sexy Shop”.

Il significato profondo di “Sexy Shop”

Dall’idilliaco inizio con “Vorrei ma non posto“, dove il rap incontra il glam del fashion blogging, all’ultima hit di Fedez, in cui il rapper ha dedicato molti versi alla fine della storia con Chiara Ferragni. “Sexy Shop” non è solo l’ultimo singolo di Federico Lucia, ma anche una sorta di bilancio emotivo post-separazione, un esercizio di introspezione e, possibilmente, di catarsi.

La canzone, impreziosita dalla collaborazione con Emis Killa, offre uno sguardo nei pensieri più intimi del rapper, toccando temi dolorosi e personali con una sincerità disarmante. Si distacca dai toni spesso aggressivi del genere revenge song, optando per un approccio che riflette la complessità e il dolore di lasciarsi alle spalle una relazione importante.

Un duello a distanza?

Mentre la musica di Fedez offre un diretto accesso ai suoi sentimenti post-rottura, Chiara Ferragni risponde a modo suo, scegliendo i social come suo teatro di espressione. L’uso di una figura storica come Napoleone per inviare una frecciatina al marito evidenzia come anche lei stia elaborando la fine della loro relazione.