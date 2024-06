Il 2 giugno è ufficialmente iniziato il tour 2024 di Vasco Rossi: ecco le dalle tappe in programma e le canzoni che porterà sul palco.

Domenica 2 giugno è ufficialmente iniziato il tour 2024 di Vasco Rossi con un concerto allo Stadio Comunale di Bibione. Il 1 giugno, sempre a Bibione, il rocker ha fatto un sound check a cui hanno avuto la possibilità di partecipare in esclusiva 25mila iscritti al suo fan club ufficiale. Vediamo quali sono le tappe e la scaletta delle canzoni del tour.

Vasco Rossi: le date del tour

Il tour estivo di Vasco, dopo la partenza da Bibione, sarà costituito da ben 11 date: 7 concerti si terranno a Milano, mentre gli altri 4 si svolgeranno in Puglia, a Bari. Vasco si esibirà allo Stadio San Siro nelle date del 7, 8, 11, 12, 15, 19 e 20 giugno. Successivamente, l’artista si sposterà in Puglia, a Bari, con quattro date previste per il 25, 26, 29 e 30 giugno presso lo stadio San Nicola.

La scaletta delle canzoni

Ecco la scaletta del tour 2024 di Vasco Rossi, svelata in anteprima ai concerti di Bibione, che comprende moltissimi dei brani più amati ed iconici del rocker:

“Blasco” Rossi

Asilo “republic”

Gli spari sopra

Gli sbagli che fai

Quanti anni hai

Come stai

Vivere senza te

Bollicine

Jenny è pazza

Sally

Domenica lunatica

Interludio 2024 / Echo Lake

Un gran bel film

La fine del millennio

Gli angeli

Basta poco

C’è chi dice no

La strega (la diva del sabato sera) / Cosa vuoi da me / Vuoi star ferma! / Tu vuoi da me qualcosa / Occhi blu / Incredibile romantica / Ridere di te

Rewind

Il mondo che vorreiDillo alla Luna

Se ti potessi dire

Siamo solo noi

Vita spericolata

