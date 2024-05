il significato del nuovo brano di Elodie

Esce oggi “Black Nirvana”, il nuovo singolo di Elodie che si candida ad essere il prossimo tormentone estivo: ecco il significato del testo.

Elodie ha fatto un ritorno spettacolare con il suo nuovo singolo “Black Nirvana“, lanciato come anticipazione del suo nuovo progetto discografico. Dopo aver annunciato una pausa dalla musica per concentrarsi su nuovi progetti l’anno scorso, sembra che il momento per una nuova era sia finalmente arrivato. “Black Nirvana” non è solo promesso come un possibile tormentone dell’estate del 2024, ma segna anche una svolta nell’evoluzione artistica dell’artista.

Il testo di “Black Nirvana”

Il testo di “Black Nirvana” è un viaggio emotivo e sensoriale che esplora tematiche di seduzione e desiderio notturno, costruito con un linguaggio immaginifico ed evocativo. Attraverso strofe cariche di simbolismo, Elodie descrive un incontro intimo, raccontandolo attraverso immagini potenti come l’ombra di un corpo in controluce, una luna bianca simile a un mandala e riferimenti al Met Gala per evocare lusso ed eleganza.

“Black Nirvana” rappresenta una ricerca di estasi ed euforia nelle ore buie, dove l’artista fa uso di un contrasto sorprendente tra i termini “black” e “nirvana” per illustrare una forma di beatitudine intensa e oscura. Emerge una narrazione che trascende il quotidiano, inserendo riferimenti artistici e culturali, come l’opera di De Chirico, per arricchire ulteriormente l’immaginario della canzone.

Un videoclip evocativo

L’uscita del singolo è stata accompagnata dalla pubblicazione di un videoclip e da una cover singolare, in cui Elodie appare come una regina del deserto. Le immagini, catturate dal fotografo Michele Milani, mostrano l’artista in un deserto al tramonto, enfatizzando la sensualità e il fascino attraverso un abito di tulle bianco.

Elodie

Il videoclip ufficiale continua a costruire su questa atmosfera misteriosa, trasportando gli spettatori in un mondo incantato a ritmo di dance, dove Elodie regna sovrana tra le dune del deserto.

“Black Nirvana” non solo segna un ritorno all’attività discografica per Elodie ma rappresenta anche un’evoluzione stilistica e tematica per l’artista, che sembra pronta a conquistare nuovamente il cuore del pubblico con questo nuovo inno estivo e con il resto dei prossimi progetti già attesi con impazienza dai suoi fan.