il pubblico non vede l’ora di saperne di più

La stagione di Uomini e Donne si avvia alla conclusione. L’attenzione di tutti è stata focalizzata tutto l’anno sul trono di Ida Platano. La parrucchiera di Brescia, reduce da una relazione con Alessandro Vicinanza, è tornata in trasmissione con la speranza di trovare l’anima gemella, ma purtroppo le cose non sono andate come aveva sperato.

Dopo aver scelto di uscire dallo studio senza prendere una decisione, Ida si è ritrovata a dover fare i conti con due corteggiatori poco convincenti. Mario, in particolare, è stato accusato di essere stato in compagnia di un’altra donna a Napoli, un episodio che ha spinto la tronista ad eliminarlo dal programma.

La delusione di Pierpaolo, l’altro corteggiatore rimasto, lo ha portato ad abbandonare lo show perché si è sentito soltanto un ripiego per la donna. Inoltre, le anticipazioni suggeriscono che Mario proverà a riconquistare la fiducia di Ida ma senza successo.

Le voci sul possibile ritorno di Mario a Uomini e Donne nel cast del trono over sono sempre più insistenti, ma sembra che la tronista abbia chiuso definitivamente quel capitolo. Resta da vedere se durante la pausa estiva ci saranno sviluppi inaspettati e se a settembre rivedremo o meno lo speaker radiofonico in studio.

Intanto Mario è molto attivo sui social e posta frequentemente immagini dei suoi allenamenti in palestra e della sua vita fuori dal programma. Dichiara di essere molto sereno e di aver ripreso la sua grande passione: il basket.

L’ipotesi di un colpo di scena tra Ida e Mario durante l’estate tiene in trepidante attesa i telespettatori, ma al momento la tronista sembra essere irremovibile nella sua decisione. Resta quindi da attendere con ansia l’inizio della prossima stagione per scoprire cosa riserverà il destino a questi protagonisti. Resteranno single o coroneranno il loro sogno d’amore?

