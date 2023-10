il primo ospite è Laura Pausini

Svelato il nome del primo super ospite dei Live di X Factor 2023: sarà Laura Pausini, pronta a promuovere il suo nuovo album.

Manca sempre meno alla fase più attesa di X Factor 2023: quella dei Live. Dopo la puntata Home Visit, che permetterà di scoprire la composizione delle quattro squadre dei giudici che si affronteranno nelle puntate dal vivo, sarà il momento di mettersi alla prova sul serio per i concorrenti di questa diciassettesima edizione.

A pochi giorni dall’inizio di questa nuova entusiasmante avventura, gli organizzatori hanno svelato finalmente il nome del primo super ospite che accompagnerà i ragazzi durante i Live. Ed è un nome di portata mondiale: Laura Pausini.

Laura Pausini ospite del primo Live di X Factor 2023

Il conto alla rovescia è ormai già iniziato per la prima puntata dei Live di X Factor 2023. Dopo lo spavento per le condizioni di salute di Fedez, sembra chiaro che il rapper sarà regolarmente al suo posto, così come la conduttrice Francesca Michielin e gli altri giudici, Dargen D’Amico, Ambra Angiolini e Morgan.

Laura Pausini a X Factor 2023

Il primo appuntamento è previsto per la serata di giovedì 26 ottobre, dalle 21.15, in diretta su Sky e in streaming su Now. E come sempre ci sarà spazio non solo per i dodici concorrenti, ma anche per un super ospite in grado di impreziosire la puntata. Stavolta l’onore toccherà a Laura Pausini, cantautrice italiana conosciuta in tutto il mondo, una popstar di livello internazionale pronta a illuminare il palco del talent.

Laura Pausini presenta il nuovo album Anime parallele

La cantautrice di Solarolo tornerà come ospite a X Factor a distanza di molti anni. Un grande onore per lei, che ha partecipato allo stesso talent nella versione spagnola in qualità di giudice, e che stavolta potrà presentare, davanti al suo pubblico, il nuovo album Anime parallele, in arrivo nei negozi in formato fisico e digitale dal 27 ottobre.

Conduttrice nel 2022 anche dell’Eurovision a Torino, Laura non è certo nuova a manifestazioni così importanti, essendo una delle cantanti più famose e amate al mondo, vincitrice di un Grammy Award, quattro Latin Grammy, un Golden Globe e una nomination agli Oscar. Anche se siamo sicuri che questo grande ritorno sul palco di X Factor le regalerà comunque grandi emozioni.