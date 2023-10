Slash in concerto in Italia nel 2024: data e biglietti

Slash torna in concerto in Italia, senza Guns N’ Roses: la data e i biglietti del live con Myles Kennedy & The Conspirators.

Dopo il grande successo dell’ultimo concerto con i Guns N’ Roses, lo scorso 8 luglio al Circo Massimo di Roma, Slash è pronto a tornare in Italia per suonare ancora una volta la sua musica da solista. Inarrestabile, il chitarrista con cappello e occhiali ha svelato le date del suo The River Is Rising – Rest of the World Tour 2024. E tra queste spunta anche un importante appuntamento nel Bel Paese.

Accompagnato, come di consueto, dal fido Myles Kennedy e dai Conspirators, il guitar hero dei Guns N’ Roses sarà protagonista di un solo concerto italiano, all’interno di uno dei principali palazzetti del nostro paese. Scopriamo insieme la data e le informazioni necessarie sui biglietti.

Data e biglietti del concerto di Slash in Italia

Dovremo aspettare la prossima primavera per poter ammirare ancora una volta Slash in concerto in Italia. L’attesa sarà però ben ricompensata. L’artista sarà infatti protagonista ancora una volta con lo straordinario Myles Kennedy, cantante degli Alter Bridge. E ad aprire il live ci sarà una band per nulla banale.

A riscaldare l’atmosfera per Slash e i suoi compagni di band ci saranno i Mammoth WVH, non proprio una formazione qualunque. Si tratta infatti del gruppo americano guidato da Wolfgang van Halen, il bassista figlio del leggendario e compianto Eddie.

I biglietti per questo straordinario appuntamento, in programma il 22 aprile 2024 al Mediolanum Forum di Assago (Milano), sono in vendita dal 20 ottobre sul circuito TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati.

La scaletta del concerto di Slash

Non conosciamo ovviamente ancora i dettagli della scaletta dei prossimi concerti di Slash. Non sappiamo ancora se il chitarrista e i Conspirators siano pronti a dare alle stampe un nuovo album, a distanza di poco più di un anno da 4, disco del 2022.

Per avere un’idea di ciò che ci aspetterà possiamo però dare un’occhiata alla scaletta presentata dallo storico chitarrista durante il tour dello scorso anno:

– Driving Rain

– My Antidote

– Shots Fired

– Halo

– Back from Cali

– Spirit Love

– The River is Rising

– Whatever Gets You By

– Always on the Run

– Shadow Life

– Starlight

– Speed Parade

– April Fool

– Fill My World

– The Path Less Followed

– Doctor Alibi

– Rocket Man (I Think It’s Going to Be a Long, Long Time)

– Nothing to Say

– You’re a Lie

– World on Fire