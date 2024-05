Il mio cane ha mangiato ossa di pollo, è pericoloso? Cosa devo fare

Il mio cane ha mangiato ossa di pollo, è pericoloso? Quando e come devo intervenire per salvare Fido? I consigli degli esperti.

Le ossa di pollo, sebbene allettanti per il tuo amico a quattro zampe, possono rappresentare un serio pericolo per la sua salute.

Ecco perché, è vitale saper riconoscere i segnali di malessere nell’animale quando ingerisce ossa di pollo.

Continuate a leggere per scoprire cosa ho fatto quando il mio cane ha mangiato ossa di pollo.

Era un giorno qualunque, quando ho visto il mio cane Leo mangiare delle ossa di pollo, lasciate incustodite, purtroppo da me.

Conoscevo i pericoli di quelle ossa per la sua salute e mi sono spaventata molto. Nel panico, ho cercato di ricordare cosa fare.

Dovevo agire con calma e soprattutto con velocità. Prima di tutto, ho cercato di valutare la situazione:

“Quante ossa aveva mangiato il mio cagnolino Leo? Erano cotte o crude? Stava bene mostrava già segni di malessere?”.

Non sapendo quante ossa avesse ingerito e temendo il peggio, ho chiamato immediatamente il veterinario.

Lo specialista, mi ha consigliato di monitorare attentamente il cane nelle ore successive, osservando qualsiasi cambiamento nel suo comportamento.

Fortunatamente, Leo non ha manifestato sintomi preoccupanti. Le ossa, piccole e crude, sono passate indenni attraverso il suo apparato digerente.

Tuttavia, quell’episodio mi ha insegnato una lezione importante e da quel giorno, ho eliminato con cura qualsiasi ossa dalla sua portata, fornendogli alternative masticabili sicure e salutari.

Perché sono pericolose le ossa di pollo per il cane

Le ossa di pollo, soprattutto quelle cotte, sono fragili e possono facilmente rompersi in schegge affilate.

Queste schegge possono causare lesioni alla bocca, alla gola, all’esofago, allo stomaco e all’intestino del cane.

Possono perciò generare:

soffocamento nel cane: quando un pezzo di osso rimane incastrato nella gola del cane;

quando un pezzo di osso rimane incastrato nella gola del cane; ostruzione intestinale: quando il cane in cui è un osso intero o pezzi di esso ( una situazione piuttosto grave);

quando il cane in cui è un osso intero o pezzi di esso ( una situazione piuttosto grave); pancreatite: l’ingestione di ossa può irritare il pancreas e provocare un’infiammazione esso, causando pancreatite nel cane;

l’ingestione di ossa può irritare il pancreas e provocare un’infiammazione esso, causando pancreatite nel cane; perforazione intestinale: le schegge di osso possono perforare le pareti dello stomaco o dell’intestino. Questo causa una condizione potenzialmente letale che richiede un trattamento medico urgente.

Come mi accorgo che il cane ha mangiato ossa di pollo

I segnali che il cane manifesta se si trova in una condizione di malessere, dopo l’ingestione di ossa di pollo, sono:

soffocamento;

diarrea nel cane;

difficoltà a defecare;

dolore addominale;

letargia;

perdita di appetito;

postura rigida;

sanguinamento la bocca o rettale;

sbavature eccessive;

tentativi di vomito senza successo;

tosse;

vomito nel cane o rigurgito.

Se il cane mostra questi segnali, è evidente che qualcosa non va come dovrebbe ed è bene intervenire prontamente e con attenzione.

Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento sul tema >>>Ossa di pelle al cane, di bufalo, mucca o cavallo ma sempre in sicurezza

Cosa devo fare nell’immediato; consigli per un pronto intervento

Se il tuo cane ha mangiato ossa di pollo, la cosa più importante da fare è rimanere calmi e valutare la situazione.

Ricorda che provocare il vomito può essere pericoloso in alcuni casi, ad esempio se le ossa sono appuntite o se il cane le ha ingerite da diverse ore.

Presta invece attenzione a qualsiasi cambiamento nel suo comportamento e osserva se mostra eventuali segnali, precedentemente elencati.

Se noti qualsiasi segnale preoccupante, contatta immediatamente il tuo veterinario. Tuttavia, anche se il cane non sembra stare male, è meglio contattare il veterinario, il quale saprà darti consigli specifici in base alla situazione del cane e alle ossa ingerite.