Il cucciolo di cane non vuole fare la pipì quando uscite: come puoi risolvere

Il cucciolo di cane non vuole fare la pipì quando uscite? Questo tipo di comportamento è comune ma può avere diverse cause. Vediamo, insieme, di quali può trattarsi e i consigli su come risolvere il problema.

Camminare e vivere insieme fuori casa può essere difficile per un cucciolo, soprattutto nei primi tempi. Il piccolo peloso inizia a osservare e a capire sé stesso e il mondo in cui si trova, imparando piano a rapportarsi con gli altri e con le persone. Anche stare all’aria aperta può comportare alcune difficoltà. Se il cucciolo di cane non vuole fare la pipì quando uscite ci sono dei motivi da approfondire. Leggiamoli qui, insieme ai consigli per rimediare.

Il cucciolo di cane non vuole fare la pipì quando uscite: tutti i diversi motivi

Addestrare il proprio cucciolo non è facile, i primi mesi insieme possono risultare difficili, soprattutto per quanto riguarda i bisognini e le uscite fuori per questo obiettivo. Leggiamo, nello specifico, cosa può accadere al pet di pochi mesi.

Se anche a te capita di vedere che il piccolo peloso fa pipì non appena rientrate in casa invece che quando siete all’esterno, allora sei nel posto giusto per scoprirne tutte le cause e trovare la migliore soluzione per il fastidioso problema.

Per un padrone può essere frustrante notare questo comportamento in Fido cucciolo ogni volta che si tenta di fargli fare la pipì fuori anziché nella casa e si impazzisce per capire come rimediare. Non pensare mai che il peloso sia testardo o che lo faccia apposta, perché ci possono essere diversi motivi dietro il suo atteggiamento.

Il primo motivo può essere che il cane si distrae troppo e con facilità, cosa comune quando l’animale è molto piccolo. Altri umani che lo incuriosiscono oppure diversi odori presenti intorno a lui non facilitano questo delicato compito nel pet. In un contesto tale, il cucciolo non si concentra e dimentica di fare il bisognino.

Se il cucciolo è troppo eccitato ed emozionato o se ha paura di qualcosa o qualcuno, o del luogo stesso in cui si trova per fare pipì, per lui risulterà troppo difficile rilassarsi e avere successo.

Altro motivo per cui il cucciolo di cane non vuole fare la pipì quando uscite è legato alla forte pressione che avverte dal suo padrone. La frustrazione dell’umano viene percepita dal peloso domestico che verrà indotto a trattenersi dal fare la pipì.

Può capitare di vedere che il cane resti seduto e che non faccia comunque la pipì; questo atteggiamento è un chiaro segnale calmante, che il cucciolo attua per tentare di placare la tensione del suo umano. Uno dei motivi per cui Il cane fa pipì troppo spesso, ad esempio, è proprio la pressione e lo stress dovuti al tipo di relazione con il proprietario.

Come convincere, dunque, il proprio piccolo cane a fare la pipì mentre si è fuori casa? Continuiamo la lettura per scoprirlo.

Fido cucciolo e il suo comportamento: come risolvere

Quando si tratta di modificare un comportamento nel cane (cucciolo) che non ci piace o che è sbagliato, tutto sta nell’approccio diverso che dobbiamo avere con lui e, come per magia, tutto cambierà subito e risolverà il problema. Ecco i semplici consigli da memorizzare per fargli fare la pipì quando uscite.

Come abbiamo detto, un cucciolo può essere emotivo e facilmente influenzabile dalla realtà che lo circonda, in cui viene stimolato da ogni cosa, odori, movimenti e presenze.

A questo punto, devi sapere come preparare il tuo cucciolo ad avere successo col vasino e a cambiare atteggiamento.

Per raggiungere questo obiettivo, innanzitutto devi scegliere il momento giusto della giornata, in cui magari fuori non ci sono troppe distrazioni. Controlla sempre l’ambiente in cui vai con Fido e accertati che sia ideale per non farlo sentire a disagio o eccitato.

Sii fisicamente con lui quando uscite e accompagnalo col vasino; la vicinanza è essenziale, anche per verificare che abbia effettivamente fatto la pipì e per poterlo ricompensare per essersi comportato da bravo pet.

Mentre addestri il cucciolo a fare la pipì fuori, porta sempre con te dei dolcetti, perché rinforzano l’eliminazione della pipì ed è fondamentale nell’addestramento positivo del pelosetto che sta crescendo. Ricorda che devi sapere, però, quante prelibatezze può avere il cane per non esagerare e fargli un danno. Infine, devi rifornirtene ogni volta che torni a casa, per la volta successiva e di lodarlo quando fa la pipì in modo corretto.