quali sono, come eliminarli e come prevenirli

Parassiti nel degu: inutili e fastidiosi nemici degli animali domestici. Vediamo quali sono e come eliminare quelli nel degu del Cile.

In questo articolo, andremo a farvi conoscere i parassiti nel degu, quelli più comuni che possono infestare questo roditore.

Inoltre, vi illustreremo i rischi che questi parassiti comportano sulla salute dell’animale, poiché possono causare gravi problemi all’ organismo del degu.

Ecco perché, vi forniremo preziose informazioni su come prevenire e trattare le infestazioni da parassiti nel degu.

Parassiti nel degu

Il degu del Cile è un animale proveniente dalle regioni aride del Cile, attualmente è presente nelle nostre case come animale domestico.

Questo piccolo roditore, si trova spesso esposto a diverse minacce, compresi i parassiti. I parassiti nel degu possono variare, ma alcuni dei più comuni includono gli acari auricolari, acari della pelle, pulci, pidocchi e vermi intestinali.

Tali parassiti, possono causare gravi problemi di salute nell’animale. Inoltre, l’infestazione può diffondersi rapidamente tra gli animali domestici presenti in casa rendendo, perciò è vitale il controllo e la prevenzione.

Elenco dei parassiti comuni nel degu e i sintomi

I principali parassiti che possono infestare il degu sono:

acari della pelle : si tratta di parassiti visibili a occhio nudo e si insediano sulla pelle del degu. Questi acari causano prurito intenso, lesioni cutanee e perdita di pelo . L’infestazione può portare infezioni batteriche e autolesionismo da parte dell’animale;

: si tratta di parassiti visibili a occhio nudo e si insediano sulla pelle del degu. Questi acari . L’infestazione può portare infezioni batteriche e autolesionismo da parte dell’animale; pidocchi: i pidocchi sono parassiti piatti che si attaccano ai peli del degu . Sono visibili a occhio nudo e si muovano lentamente. Possono causare gravi e pruriti, irritazioni cutanee e perdite di pelo;

. Sono visibili a occhio nudo e si muovano lentamente. Possono causare gravi e pruriti, irritazioni cutanee e perdite di pelo; pulci: l e pulci sono piccoli insetti che si nutrono nel sangue del degu. Esse causano prurito, irritazione cutanea e possono portare a dermatiti allergiche da pulci. Inoltre, possono trasmettere malattie come la tenia;

Esse causano prurito, irritazione cutanea e possono portare a dermatiti allergiche da pulci. Inoltre, possono trasmettere malattie come la tenia; acari auricolari: sono parassiti microscopici che penetrano nei condotti uditivi del degu causando prurito intenso e irritazione nell’area dell’orecchio. Se non trattati possono insorgere infezioni secondarie;

causando prurito intenso e irritazione nell’area dell’orecchio. Se non trattati possono insorgere infezioni secondarie; vermi intestinali: possono variare in lunghezza e forma possono causare problemi digestivi, perdita di peso, diarrea nel degu e talvolta ostruzioni intestinali.

Diagnosi e trattamento per eliminare i parassiti

Per poter eseguire una diagnosi e capire quali parassiti stanno attaccando il vostro degu, il veterinario dovrà eseguire alcuni esami.

I test a sua disposizione sono:

esami dei segni visibili di infestazioni come lesioni cutanee perdita di peso o la presenza di parassiti;

di infestazioni come lesioni cutanee perdita di peso o la presenza di parassiti; esami fecali: campioni di feci esaminati al microscopio per identificare le uova dei parassiti;

campioni di feci esaminati al microscopio per identificare le uova dei parassiti; esami diretti sulla pelle o prelievo di campioni di pelo per analizzarli al microscopio.

Stabilita la diagnosi, identificati parassiti presenti sul corpo dell’animale, il veterinario procederà con il trattamento specifico.

Tale trattamento per l’infestazione dei parassiti, consiste nell’uso di antiparassitari topici, soluzioni orali o iniezioni per specifici parassiti.

In caso di danni alla pelle, saranno necessarie lozioni o creme per alleviare l’irritazione e favorire la guarigione delle lesioni.

Trascorso il periodo di trattamento è bene portare il degu a controllo dal veterinario, per potersi assicurare che l’infestazione sia stata completamente sconfitta.

Prevenzione delle infezioni da parassiti

Come spesso accade, la prevenzione il modo migliore per proteggere gli animali da malattie trasmesse dai parassiti, questo vale anche per il vostro degu.

Ecco alcuni pratici consigli per prevenire la comparsa di parassiti nel degu:

pulizia dell’ambiente: pulite regolarmente la gabbia del degu, rimuovete le lettiere sporche e sostituitele con lettiere fresche;

pulite regolarmente la gabbia del degu, rimuovete le lettiere sporche e sostituitele con lettiere fresche; utilizzo di prodotti antiparassitari: utilizzate prodotti suggeriti dal veterinario seguite attentamente le istruzioni;

utilizzate prodotti suggeriti dal veterinario seguite attentamente le istruzioni; monitorate la salute del degu : osservate eventuali segni di infestazione da parassiti come prurito, perdita di pelo o lesioni cutanee;

come prurito, perdita di pelo o lesioni cutanee; controlli irregolari: programmate visite veterinarie regolari per il vostro roditore; e evitare il contatto con animali infestati;

per il vostro roditore; e evitare il contatto con animali infestati; isolamento: isolate i nuovi degu per almeno due settimane prima di introdurli nel gruppo principale.

Seguendo queste semplici indicazioni, offrirete al vostro degu una vita sana e soprattutto una buona probabilità che i parassiti non lo attacchino.