in 3 mesi scopre 560 nidi di tartarughe

Ecco Dory, la cagnolina dotata di un super fiuto in grado di scoprire i nidi di tartarughe: grazie a lei sono stati segnalati e salvati.

I cani possiedono abilità straordinarie. Non solo diventano i migliori amici dell’uomo perché sono amichevoli e hanno tanto affetto da donare, ma i loro talenti superano sempre le aspettative. I nostri amici a quattro zampe sono abili nuotatori, scalatori ma anche dotati di un ottimo fiuto. Proprio il fiuto di una particolare cagnolina è stato messo alla prova in questi mesi, con risultati impressionanti.

La cagnolina dall’incredibile fiuto: riesce a scovare i nidi di tartarughe

In questo periodo, migliaia di volontari amanti delle tartarughe setacciano i litorali del sud-est degli Stati Uniti alla ricerca delle tracce di tartarughe e i loro nidi, in modo da raccogliere dati sulla popolazione e proteggerli dai predatori. Tuttavia, le tracce sulla sabbia possono essere fuorvianti, non tutte le tartarughe femmine escono dall’acqua per deporre le uova, perciò bisogna capire quali tracce seguire e quali no.

Come meglio fare se non con un amico a quattro zampe? Un nuovo studio suggerisce che i cani possono fiutare i nidi di tartaruga in modo che possano essere segnalati e messi in sicurezza. Ne parla nello specifico la rivista Plos One, affermando che lo studio è stato fatto su un cane di nome Dory. La cagnolina avrebbe individuato la posizione delle uova di tartaruga marina con maggiore precisione rispetto ai volontari e compagni umani. I cani come Dory, dal naso super sviluppato quando si tratta di tartarughe, potrebbero aiutare gli scienziati a ottenere un quadro più completo delle abitudini di nidificazione delle tartarughe marine, informazioni fondamentali quando tutte le specie di tartarughe marine degli Stati Uniti sono minacciate o in pericolo.

La scoperta è avvenuta grazie alla collaborazione tra Rebekah Lindborg, Pepe Peruyero e Blair Witherington che fanno parte di tre associazioni di ricerca private: Canine Academy Inc., Pepedogs, Inwater Research Group, Inc. e Disney’s Animals. Pepe Peruyero, un comportamentista ed ex addestratore di cani della polizia che ha addestrato cani da fiuto per oltre 20 anni, ha scelto un cane randagio di nome Dory, un mix terrier di due anni trovato a vagare lungo un’autostrada della Florida. Nel corso dei mesi di addestramento, su una spiaggia artificiale di 50 metri quadrati per 50, Pepe ha addestrato Dory ad avvertire l’odore del “muco cloacale”, una sostanza appiccicosa che ricopre le uova appena deposte delle tartarughe marine.

Dopo aver pattugliato un tratto di costa lungo circa 8 km come prova, hanno constato che i risultati erano sorprendenti. Dory aveva identificato 560 nidi di tartarughe marine di tre specie, mentre i volontari ne avevano trovati solo 256. Da quando l’esperimento è riuscito ha aperto una nuova possibilità nella salvaguardia di questa specie.