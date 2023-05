Il Bologna riscatta Posch. Ora è ufficiale

Stefan Posch ha disputato un grande campionato con la maglia del Bologna risultando uno dei difensori migliori del campionato.

Il club felsineo non ha perso tempo ed ha riscattato il calciatore dall’Hoffeinheim. Ecco il comunicato ufficiale.

“Il Bologna Fc 1909 comunica di aver esercitato l’opzione per l’acquisto a titolo definitivo delle prestazioni sportive del difensore Stefan Posch dal TSG Hoffenheim”.

Logica conseguenza di quanto fatto quest’anno. Dopo un inizio un po’ in sordina, dalla fine di ottobre c’è stato un cambio di marcia impressionante. Posch oggi ha una fanta-media del 6.74, frutto di tanti ottimi voti ma anche di 6 gol e 2 assist, bottino preziosissimo per un giocatore listato difensore al Fantacalcio. Non a caso è il secondo miglior giocatore per rendimento del reparto dopo Carlos Augusto. E nel prossimo campionato i fantallenatori potranno tornare a comprarlo: stavolta, presumibilmente, con un prezzo all’asta ben più elevato…

Fantacalcio.it per Adnkronos