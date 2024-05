I top al Fantacalcio convocati da Spalletti

Euro 2024, i migliori italiani per fantamedia ruolo per ruolo

Il Fantacalcio 2023/2024 si è concluso. Il campionato di Serie A è finito e ora è tempo di bilanci. Ma l’estate, stavolta, prevede una pausa dal calcio molto più breve rispetto al solito. Il motivo? Gli Europei 2024 che si disputeranno in Germania. E per i Fantallenatori ciò vuol dire solo una cosa: è tempo di Fantaeuropeo®.

La modalità di gioco, rispetto al Fantacalcio tradizionale, cambia, ma la passione resta invariata. La maggior parte delle 24 Nazionali che parteciperanno al torneonel frattempo hanno già diramato la lista dei (pre)convocati Euro 2024. Italia compresa, anche se il CT Luciano Spalletti dovrà snellire l’elenco, effettuando quattro esclusioni rispetto ai nomi comunicati.

Ecco stilato, grazie alla fantamedia fantacalcistica, un elenco dei migliori calciatori preconvocati da Spalletti per Euro 2024. Quattro nomi, uno per ruolo: il miglior portiere italiano al Fantacalcio, un top difensore, un super centrocampista e il miglior attaccante italiano.

– PROVEDEL ?(Lazio) – Tra i quattro portieri convocati da Spalletti, è colui che ha concluso la stagione con la fantamedia più alta: 5.13 dopo 30 partite a voto e 33 gol subiti. Complice anche un infortunio che l’ha tenuto costretto a saltare otto giornate, il portiere della Lazio è stato il migliore tra gli estremi difensori preconvocati dall’Italia per Euro 2024.

– ?DIMARCO (Inter) – Così come tutta l’Inter, il suo campionato ed il suo Fantacalcio è stato davvero da incorniciare. Un’annata che l’ha consacrato come top player al Fantacalcio, oltre che come miglior difensore italiano tra i giocatori presenti nel listone di inizio anno. Con 5 gol e 6 assist in 30 partite a voto, ha concluso il campionato con una fantamedia di 7.18.

– ?ORSOLINI (Bologna) – Una stagione da applausi. Ha contribuito (e non poco, ndr) alla qualificazione in Champions League della squadra di Thiago Motta, tanto da scalzare la concorrenza di Matteo Politano per un posto agli Europei di Germania. Per lui un’annata al Fantacalcio chiusa con 31 partite a voto ed un apporto ai Fantallenatori davvero niente male: 10 gol e 2 assist che valgono una fantamedia del 7.06.

– SCAMACCA (Atalanta) – Perno dell’attacco di Gasperini nell’annata che lo ha consacrato campione con la vittoria dell’Europa League. Nonostante le costanti rotazioni del tecnico della Dea e la folta concorrenza in attacco, ha messo a segno 12 gol e 6 assist in 27 partite a voto, di cui solamente 17 da titolare. Numeri che non gli hanno impedito di raggiungere una fantamedia pari a 7.94.