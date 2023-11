I meravigliosi anni ’80 di Nino D’Angelo allo stadio Maradona

Nino D’Angelo annuncia la data del suo concerto speciale in programma per il 2024: “Canterò I miei meravigliosi anni ’80”.

Il caschetto biondo di Napoli torna in concerto per esibirsi con i brani che hanno fatto la storia della musica anni Ottanta. Ad annunciarlo è stato proprio Nino D’Angelo, che sui social ha scatenato tutto l’entusiasmo dei follower… che non aspettano altro!

Nino D’Angelo torna in concerto

L’unico evento imperdibile si terrà allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, il prossimo 29 giugno 2024. Il titolo dell’evento è “I MIEI MERAVIGLIOSI ANNI ’80…e non solo!”, preannunciando una lista di canzoni tra le più celebri degli anni Ottanta.

“Finalmente è fatta… Allo Stadio Diego Armando Maradona il 29 giugno 2024 canterò I miei meravigliosi anni 80″, scrive Nino D’angelo sulla propria pagina Facebook, con un link che riporta alla vendita dei biglietti su Ticketone.

“Che bello sentirvi così felici, sono più emozionato di voi”, commenta l’artista dicendo poi ai suoi followers: “Il vostro amore mi sorprende sempre... Vorrei abbracciarvi uno per uno per tutto quello che mi state regalando. Grazie grazie ancora… non ho altre parole… Vi amo“.

“Un concerto speciale per il pubblico di casa”

“Da diversi anni, durante i miei concerti, ho notato che quando canto i brani degli anni ’80 il pubblico balla e si scatena. Questa esperienza mi ha ispirato a organizzare un concerto speciale per il pubblico di casa mia, in cui metterò in scena una serata interamente incentrata sulla parte della mia discografia legata a quel periodo“, spiega Nino D’Angelo.

“Per me – continua il cantante – è anche un modo per fare una dedica ‘all’artista col caschetto’ che è la base di tutto quello che ho fatto fino ad ora. Lui è stato colui che negli anni si è preso gli schiaffi e io ora mi godo le carezze. Il vero eroe del mio successo è lui”.