I numeri Uno di Spotify e i ricavi musicali negli ultimi 50 anni 

Spotify celebra The Weekend come l’artista mensilmente più ascoltato.

Lanciato nell’ottobre 2008, oggi Spotify conta più di 527 milioni di utenti mensili attivi e oltre 210 milioni di abbonati, risultando la piattaforma di streaming audio più popolare al mondo.

I dati restituiti da StatsPanda (illustrati su DailyInfographic) a settembre 2023 rilevano che il genere preferito dagli utenti è il pop, e l’artista più ascoltato risulta essere The Weekend, con 106,4 milioni ascoltatori mensili.

Abel Makkonen Tesfaye, in arte The Weekend è conosciuto per essere un cantante, un compositore ed un produttore discografico di origine canadese. Ha raggiunto fama internazionale concentrando nella sua produzione musicale elementi R&B, pop, hip hop e di musica elettronica, insieme ai testi incentrati sul romanticismo, gli eccessi e l’auto-riflessione.

La sua carriera inizia nel 2010 con il caricamento di alcune canzoni su YouTube (in seguito raggruppate nell’album Trilogy del 2012), per proseguire con il primo album registrato in studio nel 2013 (Kiss Land). Il successo mondiale è stato però raggiunto a partire dal 2015 con il secondo album: Behind the Madness. Nel corso della carriera ha vinto, tra gli altri premi, i Grammy Awards e gli American Music Awards.

Fuori dal campo musicale è conosciuto per il suo impatto sulla moda e sulla cultura popolare.

Evoluzione dei ricavi musicali dell’ultimo cinquantennio

Visual Capitalist ha analizzato il cambiamento dei ricavi nell’industria musicale negli ultimi cinquant’anni, evidenziando i dati in un’infografica, della quale, di seguito, verranno riportati i punti salienti.