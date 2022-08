Harry Styles in Italia nel 2023: la data e i biglietti per il concerto dell’ex One Direction nel nostro paese.

Fan di Harry Styles, allacciate le cinture: l’ex cantante dei One Direction torna in Italia per un grande concerto anche nel 2023. Una notizia che era nell’aria, visto il grandissimo successo avuto dalle due date italiane del 2022. Andiamo a scoprire tutti i dettagli sul prossimo grande appuntamento del cantante nel nostro Paese, ormai una seconda casa.

Harry Styles in Italia nel 2022: date e biglietti

Se nel 2022 Harry si è esibito nel nostro Paese con due date estive a Torino e Bologna, stavolta si sposta di qualche chilometri in una delle location più importanti per i live all’aperto.

Harry Styles

Il suo Love On Tour farà tappa nuovamente in Italia il prossimo 22 luglio 2023 alla RCF Arena Reggio Emilia (Campovolo), ovvero la più grande location italiana all’aperto.

I biglietti per questo grande evento sono disponibili sul circuito TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati.

Harry Styles da record

Amatissimo in tutto il mondo, Harry continua a essere uno degli artisti non italiani più apprezzati nel nostro Paese. Schiere di fan ogni settimana acquistano o scaricano la sua musica, e i suoi album sono sempre ai primi posti non solo delle classifiche dedicate agli album e alle canzoni, ma anche dei vinili, a testimonianza di quanto l’amore per Harry sia quasi agli antipodi rispetto alle abitudini di questa generazione.

La sua musica fa battere il cuore a persone di tutte le età, e non fa differenza il supporto con cui è possibile ascoltarla. Ogni suo disco, ogni suo prodotto, va a ruba in pochissimo tempo, e ormai da settimane l’album Harry’s House, un ennesimo salto di qualità nella sua carriera è ai vertici delle nostre classifiche.

Di seguito il video della sua As It Was: