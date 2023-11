Hai un gatto protettivo o manipolatore? Il test per scoprirlo

Il gatto è protettivo o manipolatore nei tuoi confronti? Ti sei mai posto questa domanda? La risposta potrebbe arrivare dopo questo test.

I gatti sono animali un po’ misteriosi che, anche dopo essere stati addomesticati da moltissimo tempo, continuano a infondere un po’ di timore in chi li guarda. Non tutti sono portati a prendersi cura di un gatto, proprio per la sua ambiguità. Il suo sguardo vuol dire qualcosa di buono o di cattivo?

Quante volte vi siete fatti questa domanda quando vi siete trovati di fronti ad un gatto che vi fissava? Anche chi ha un gatto in casa, nonostante tutto l’amore presente, a volte può chiedersi: ma il mio gatto è protettivo o manipolatore? Ci possono essere degli atteggiamenti che fa soltanto per opportunismo.

È utile, allora, capire quale delle due definizioni appartiene al gatto che si ha in casa tutti i giorni per conoscerlo meglio, per capire come comportarsi e come rispondere ad alcuni suoi atteggiamenti.

Il tuo gatto è protettivo o manipolatore? Le domande a cui rispondere

Ogni gatto ha una sua personalità e un suo carattere. Inoltre, molto dipende da come è stato educato, se è stato con la sua mamma il tempo adeguato, se ha subìto dei traumi, se si trova in un ambiente accogliente e da tanti altri fattori. Ad ogni modo, ci sono alcune domande da porsi per capire se il nostro adorabile pelosetto ci sta dimostrando affetto o se è soltanto una tattica per abbindolarci.

1. Come sta miagolando?

Il verso del gatto è il miagolio, anche se gli studiosi affermano che sia molto raro che i gatti lo usino tra di loro. È più che altro un linguaggio che hanno deciso di adottare con gli essere umani, per comunicare con loro. Per fare questo sono in grado di riprodurre ben 100 miagolii diversi, ma in genere, soltanto 11 sono quelli usati in una normale giornata.

Se sta facendo le fusa e nel frattempo miagola in modo molto sostenuto, il micio sta chiedendo qualcosa con insistenza e sta facendo di tutto per addolcire la persona e persuaderla a dargliela. Se, invece, il gatto miagola accucciandosi e sibila, allora vuole proteggere la sua persona preferita da qualcosa o qualcuno.

2. Come ti guarda?

Se il micio ti fissa e inizia a sbattere le palpebre molto lentamente è il suo modo per dire che ti vuole bene senza altri fini o scopi. Se, invece, ti fissa e non sbatte per nulla le palpebre, allora ti sta fissando per ottenere qualcosa da te.

3. Come si comporta dentro casa?

È sempre molto importante osservare attentamente il proprio gatto soprattutto quando è in casa. Se ti evita ed è sfuggente significa che sta cercando di manipolarti e di condurti a fare ciò che vuole lui.

Se, invece, il gatto è molto calmo e tranquillo in tua presenza, ti segue, e ogni momento è buono per strusciarsi sulle gambe e mettere la sua coda attorno al tuo polpaccio, allora sta dimostrando tutto il suo affetto nei tuoi confronti.

4. Marca il territorio?

Si sa che una caratteristica di alcuni animali è quella di marcare il territorio e lo fanno attraverso la loro pipì principalmente. Oppure potrebbe iniziare a strusciarsi sui mobili quando si trova in casa e in presenza di un estraneo. Se lo fa è per far capire che lì è lui il padrone. Se si struscia anche sulle tue gambe e scarpe, allora significa che vuole assicurarsi che tu non sia di nessun altro, ma soltanto suo.

5. Mostra i denti?

Una persona si avvicina a te e il gatto mostra i denti arruffando il pelo? Significa che si sente minacciato e vuole proteggere il suo territorio che include, ovviamente, anche te.