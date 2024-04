Great escapes in Crans-Montana: la webserie di Jolanda Neff 

Dopo l’uscita del teaser la scorsa settimana, un episodo sarà rivelato ogni settimana a partire dal 22 aprile 2024, che farà immergere gli spettatori nella vita quotidiana di Jolanda Neff. Dal perfezionamento sul piano tecnico alla scoperta dei tesori nascosti di Crans-Montana, la webserie cattura i momenti memorabili del camp di allenamento in cui Jolanda ha preparato la seconda parte della stagione 2023 e, soprattutto, i Campionati del mondo. Questa serie di video segna anche l’inizio di un programma di importanti eventi legati al ciclismo a Crans-Montana, con la WHOOP UCI Mountain Bike World Series che si disputerà dal 21 al 23 giugno 2024, e gli attesi Campionati del mondo di MTB in programma per il 2025. Famosa per i risultati straordinari e la personalità carismatica, dal 2023 Jolanda Neff è ambasciatrice di Crans-Montana e dei Campionati del mondo 2025, ed è la perfetta incarnazione dello spirito d’avventura e di eccellenza sportiva che caratterizza la regione.