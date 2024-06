“Lui dopo Ida sul trono” Uomini e Donne, la clamorosa decisione di Maria

C’è grande attesa per la nuova stagione di Uomini e Donne: i fan sono in trepidazione per le nuove indiscrezioni che circolano sul web

La notizia sta facendo il giro del web e regala una scarica di adrenalina ai fan del date show più famoso d’Italia. Un ex Cavaliere del Trono Over potrebbe diventare il prossimo tronista di Uomini e Donne nella nuova edizione. Dopo la conclusione della stagione televisiva del programma condotto da Maria De Filippi, i telespettatori sono in fermento all’idea di vedere un volto noto al centro dello studio.

Ida Platano, tronista che non ha trovato l’amore nella scorsa edizione, ha ringraziato pubblicamente la conduttrice per l’esperienza vissuta. Ora tutti si chiedono chi potrebbe essere il prossimo protagonista della popolare trasmissione. Il nome che circola con più insistenza è quello di Marco Antonio Alessio. L’ex Cavaliere ha lasciato lo show con Emanuela Malavisi senza trovare la felicità, secondo le ultime notizie confermate dai due.

Non è chiaro se le voci siano fondate o semplici speculazioni, ma una cosa è certa: i telespettatori sono ansiosi di scoprire chi sarà il nuovo tronista di Uomini e Donne. L’inizio della prossima edizione è atteso per la seconda metà di settembre e solo allora avremo la conferma su chi prenderà il posto di Ida Platano.

La prossima edizione di Uomini e Donne è già carica di aspettative, con le prime indiscrezioni che stanno già circolando sul web. Le registrazioni inizieranno a fine agosto negli studi Elios, e si parlerà sia del Trono Over che del Trono Classico. Maria De Filippi ha confermato che la formula dei due troni rimarrà invariata. La conduttrice non esclude anche la possibilità che Ida Platano possa tornare nel parterre dopo la sua esperienza come tronista.

Si è anche parlato dei possibili nuovi tronisti per la prossima stagione, con voci che suggeriscono la possibilità che Tina Cipollari possa sedersi sul trono. Inoltre, si è parlato di Edoardo Sanson come possibile tronista, ma sembra che abbia rifiutato l’offerta della produzione.

Resta quindi da scoprire chi saranno i nuovi protagonisti del programma, e per farlo non resta che avere pazienza e goderci l’estate.

