Grande Fratello Napoletano: conduttore, primi 4 concorrenti e data di inizio

Rita De Crescenzo l’aveva annunciato a luglio e adesso il Grande Fratello Napoletano sta per diventare realtà. Il programma partirà a metà marzo 2024 e sarà condotto da Enzo Bambolina, che su TikTok ha anche svelato i primi quattro concorrenti del reality. Nella casa ci saranno Rita De Crescenzo, Laura La Divina (tornata sana e salva dopo essere scomparsa per due giorni), Emanuela Miano e la Muciella.

“Certo che si farà il Grande Fratello Napoletano. Ci saranno sia Rita De Crescenzo che Laura La Divina. Poi stiamo aspettando l’ok dalla produzione anche per Emanuela Miano e Muciella. Poi ci saranno altri tiktoker e presto dirò tutto. Ogni settimane svelerò un concorrente. Non sarà come una diretta su TikTok, li vedrete per tante ore con i microfoni e non si renderanno più conto di essere ripresi. Potrà scappare qualcosa e da casa voi sentirete tutto. Già immagino cosa potrebbe accadere. In tutto ci saranno dodici concorrenti. Siamo anche in cerca di due bellissimi ragazzi da inserire nella casa. Io sono il conduttore, il confessionale dei partecipanti. Poi c’è chi scrive, chi si occupa degli allestimenti. Sarà trasmesso live su tutti i social e poi sul sito ufficiale. Durerà un mese da una casa in zona Napoli. Non posso dire di preciso dove, altrimenti chissà cosa può succedere fuori.

Questa cosa resterà segreta. Abbiamo invitato anche Very, ma non vuole partecipare. Ragazzi pensate che lì sono ripresi sempre e hanno i microfoni. Una cosa è fare le dirette su TikTok, un’altra è stare in una casa per tante ore di continuo con le telecamere puntate addosso… non è facile per nulla. La diretta sarà di circa sette ore al giorno, dal lunedì al venerdì. Se Rita vuole abbandonare? Paga la penale, perché è un programma fatto bene. C’è una produzione, tutti gli autori. C’è un contratto di molte pagine che ogni partecipante riceve. Ci sono tante cose da rispettare. Inizierà a metà marzo! Il titolo è La Casa dei Figli di Mouse”.