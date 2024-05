Ci saranno anche Giulia Salemi e Achille Lauro nel cast della seconda stagione di Prisma, probabilmente un cameo ma ampiamente “sfruttato” nel trailer ufficiale per creare un po’ di buzz. La scena con lei e Achille Lauro è stata girata la scorsa estate quando l’ex vippona, via social, aveva comunicato ai propri followers di essere in “direzione Roma per 24 ore“.



Non vedo l’ora di vederlo.. Giulia con Achille Lauro, l’ idolo di Pier ✈️✈️✈️❤️❤️❤️ e quanto è bona Giulia ❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥#giuliasalemi #prelemi pic.twitter.com/C9bDmUWKqe — Laura A. 93 (@LauraA935) May 13, 2024

Il ruolo di Giulia Salemi nella seconda stagione di Prisma non si sa quale sia, ma nel trailer la vediamo dire: “Complimenti per la tua intervista, bellissima“, rivolta a una delle protagoniste.

Prisma 2, storia d’amore fra Daniele e il gender fluid Andrea?

La seconda stagione di Prisma ci mostrerà anche l’evolversi del rapporto fra Daniele (interpretato da Lorenzo Zurzolo) e Andrea (interpretato da Mattia Carrano, che nella serie veste i panni anche di Marco). Nel trailer si vede Daniele dire rivolgendosi ad Andrea: “Spacci, giochi a basket, poi di nascosto ti vesti da fig4, ma che c4zzo?“; e in una seconda scena guardare un video su TikTok in cui viene spiegato: “Se siete attratti da una persona gender fluid la cosa non vi rende..“.



La data d’uscita è prevista per il prossimo 6 giugno.

Il cast nella season two è stato tutto confermato. Oltre Mattia Carrano (che interpreterà i ruoli di entrambi i gemelli) e Lorenzo Zurzolo, torneranno anche: Caterina Forza, Chiara Bordi, LXX Blood, Matteo Scattaretico, Zakaria Hamza, Riccardo Afan de Rivera Costaguti, Flavia del Prete, Asia Patrignani, Elena Falvella Capodaglio, Andrea Giannini, e Nico Guerzoni.

In una intervista YouTube realizzata per Amazon lo scorso anno Mattia Carrano ha confessato di aver avuto un po’ di problemi con la gestione dei suoi due personaggi. “A volte mi sbagliavo e quando ero Marco recitavo Andrea o viceversa. Il ruolo più semplice è stato quello di Andrea perché era più simile a me. Marco era un personaggio più introverso lo recitavo con le spalle chiuse e la voce bassa“.